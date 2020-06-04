По поручению Путина в Забайкалье развернут полевой военный госпиталь

Жителей Забайкалья, имеющих диагноз "коронавирус", будут лечить в полевом военном госпитале. Его развернут в регионе в ближайшее время.

Такое поручение дал президент России.

"Хотел бы обратить внимание на рост заболевших в Забайкальском крае, динамика там пока сложная, и с учётом этого нужно максимально быстро помочь региону. И прежде всего, конечно, речь идёт о возможностях системы здравоохранения", — заявил Владимир Путин.

Он напомнил, что Министерство обороны России уже имеет опыт в этом деле, поэтому выполнит поручение оперативно. Сейчас в Забайкальском крае больше 1200 инфицированных местных жителей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что военные развернули полевой госпиталь в Дагестане. Там обустроено 100 коек, оснащенных необходимым оборудованием: аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови, ПЦР-лабораторией.

За минувшие сутки в России выявлено 8831 новый случай коронавируса. Из них в Забайкальском крае - 39.