Больше 8,8 тысячи россиян заболели коронавирусом за сутки

Число летальных исходов от коронавируса в России постепенно снижается. За минувшие сутки вирус унес жизни 169 пациентов.

Накануне сообщалось о 178 летальных исходах. Днем ранее жертвами инфекции были 182 человека. Общее число скончавшихся от COVID-19 в России составляет 5384 человека.

Как сообщает оперативный штаб, за сутки в России выявлено 8831 новый случай. Накануне их было 8536, а еще на сутки раньше — 8863. У 38,2% новых инфицированных, которые обнаружены во всех регионах страны, не было внешних проявлений заболевания.

За сутки в стране выздоровели 8 666 россиян. Всего их уже 204 623 человека.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено уже свыше 11,7 миллиона тестов на коронавирус. Из них за минувшие сутки — 307 тысяч тестов. Под наблюдением медиков остаются 313 тысяч человек.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 441 108 случаев заражения коронавирусом.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что COVID-19 унес жизни почти 386 тысяч человек в мире. Данные приводит Университет Джонса Хопкинса. Больше всего жертв зарегистрировано в США, где от коронавируса скончались 107 175 пациентов. На втором месте Великобритания (39 811 смертей), на третьем — Италия (33 601 смерть).