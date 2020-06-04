Глобальная смертность от COVID-19 перевалила за 385 тысяч человек

Число смертей, вызванных пандемией коронавируса во всем мире, в настоящее время перевалило за 385 тысяч, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.
В общей сложности во всем мире было зарегистрировано 385991 случаев заболевания со смертельным исходом.
Самая пострадавшая страна - США. Там погибли от COVID-19 107 175 человек.
Второе место у Великобритании - 39 811 смертей.
Третье место по числу погибших занимает Италия-33 601 человек.
С технической точки зрения, современные лифты являются безопасными. Но что делать, если в процессе поездки на лифте начнется землетрясение?