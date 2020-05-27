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Источник Правда.Ру

Больше половины новых коронавирусных больных в Москве младше 45 лет

Россия » Центр » Москва

У 2140 жителей Москвы врачи диагностировали коронавирус. Все случаи получили лабораторное подтверждение.

Больше половины новых инфицированных младше 45 лет, сообщает оперативный штаб.

🔹42,0% — от 18 до 45 лет

🔹33,3% — от 46 до 65 лет

🔹10,0% — от 66 до 79 лет

🔹6,3% — старше 80 лет

🔹8,4% — дети

За сутки в столице от коронавируса скончались 73 человека. Излечиться смогли 5839 человек за сутки, а всего их уже 67458 человек.

Всего в Москве с начала эпидемии зарегистрировано 171 443 случая коронавируса. В столице продолжает действовать режим самоизоляции, который продлится до 31 мая.

В России выявлено за сутки 8338 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные есть во всех регионах России. Наиболее напряженная обстановка в Москве (+2140), Подмосковье (+793), Санкт-Петербурге (+387), Свердловской области (+235), Нижегородской области (+231) и Ростовской области (+203). Всего по одному случаю выявлено в Магаданской области и Республике Алтай.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что китайские ученые сомневаются, что родиной коронавируса является уханьский рынок морепродуктов.

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Больше 5,8 тысячи москвичей вылечились от коронавируса за сутки

Россия » Центр » Москва

Более 5,8 тысячи человек выздоровели после лечения от коронавируса. Данные по Москве за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Сообщается, что коронавирус победили уже более 67 тысяч москвичей.

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В Петербурге произошло обрушение балконов жилого дома

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

На Кирочной улице Санкт-Петербурга произошло обрушение четырех балконов жилого дома. Пресс-служба администрации Центрального района сообщила свою версию происшествия.

"Дом 1935 года постройки, он исторический. По плану он должен был пройти капитальный ремонт через несколько лет. Наиболее вероятная причина — нарушение гидроизоляции, которая привела к коррозии конструкций и их самопроизвольному обрушению. Были вопросы к падающей штукатурке, балконы были затянуты защитной сеткой. К самой конструкции вопросов не было", — отметил глава администрации Центрального района Максим Мейксин, слова которого приводятся в сообщении.

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Москвичей бесплатно проверят на коронавирус

Россия » Центр » Москва

Жители Москвы, которые желают проверить себя на наличие антител к коронавирусу, могут сделать это совершенно бесплатно. Такое поручение дал мэр столицы Сергей Собянин.

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У курильщиков коронавирус чаще протекает в тяжелой форме

Здоровье

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что у курящих людей коронавирусная инфекция обычно протекает в более тяжелой форме, чем у других людей. Это связано с тем, что из-за курения ухудшается работа легких, поэтому организму сложнее справиться с заболеванием.

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Аэропорт Внуково приступил к снятию ограничений

Россия » Центр » Москва

Пресс-служба московского аэропорта "Внуково" сообщила о принятии мер по снятию ограничений.

"Международный аэропорт Внуково приступил к поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений", — говорится в сообщении.

Известно, что с 1 июня в аэропорт будут пускать только при предъявлении маршрутной квитанции.

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