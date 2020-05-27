У 2140 жителей Москвы врачи диагностировали коронавирус. Все случаи получили лабораторное подтверждение.
Больше половины новых инфицированных младше 45 лет, сообщает оперативный штаб.
🔹42,0% — от 18 до 45 лет
🔹33,3% — от 46 до 65 лет
🔹10,0% — от 66 до 79 лет
🔹6,3% — старше 80 лет
🔹8,4% — дети
За сутки в столице от коронавируса скончались 73 человека. Излечиться смогли 5839 человек за сутки, а всего их уже 67458 человек.
Всего в Москве с начала эпидемии зарегистрировано 171 443 случая коронавируса. В столице продолжает действовать режим самоизоляции, который продлится до 31 мая.
В России выявлено за сутки 8338 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные есть во всех регионах России. Наиболее напряженная обстановка в Москве (+2140), Подмосковье (+793), Санкт-Петербурге (+387), Свердловской области (+235), Нижегородской области (+231) и Ростовской области (+203). Всего по одному случаю выявлено в Магаданской области и Республике Алтай.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что китайские ученые сомневаются, что родиной коронавируса является уханьский рынок морепродуктов.
Более 5,8 тысячи человек выздоровели после лечения от коронавируса. Данные по Москве за минувшие сутки приводит оперативный штаб.
Сообщается, что коронавирус победили уже более 67 тысяч москвичей.
На Кирочной улице Санкт-Петербурга произошло обрушение четырех балконов жилого дома. Пресс-служба администрации Центрального района сообщила свою версию происшествия.
"Дом 1935 года постройки, он исторический. По плану он должен был пройти капитальный ремонт через несколько лет. Наиболее вероятная причина — нарушение гидроизоляции, которая привела к коррозии конструкций и их самопроизвольному обрушению. Были вопросы к падающей штукатурке, балконы были затянуты защитной сеткой. К самой конструкции вопросов не было", — отметил глава администрации Центрального района Максим Мейксин, слова которого приводятся в сообщении.
Жители Москвы, которые желают проверить себя на наличие антител к коронавирусу, могут сделать это совершенно бесплатно. Такое поручение дал мэр столицы Сергей Собянин.
Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что у курящих людей коронавирусная инфекция обычно протекает в более тяжелой форме, чем у других людей. Это связано с тем, что из-за курения ухудшается работа легких, поэтому организму сложнее справиться с заболеванием.
Пресс-служба московского аэропорта "Внуково" сообщила о принятии мер по снятию ограничений.
"Международный аэропорт Внуково приступил к поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений", — говорится в сообщении.
Известно, что с 1 июня в аэропорт будут пускать только при предъявлении маршрутной квитанции.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.