Больше половины новых коронавирусных больных в Москве младше 45 лет

У 2140 жителей Москвы врачи диагностировали коронавирус. Все случаи получили лабораторное подтверждение.

Больше половины новых инфицированных младше 45 лет, сообщает оперативный штаб.

🔹42,0% — от 18 до 45 лет

🔹33,3% — от 46 до 65 лет

🔹10,0% — от 66 до 79 лет

🔹6,3% — старше 80 лет

🔹8,4% — дети

За сутки в столице от коронавируса скончались 73 человека. Излечиться смогли 5839 человек за сутки, а всего их уже 67458 человек.

Всего в Москве с начала эпидемии зарегистрировано 171 443 случая коронавируса. В столице продолжает действовать режим самоизоляции, который продлится до 31 мая.

В России выявлено за сутки 8338 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные есть во всех регионах России. Наиболее напряженная обстановка в Москве (+2140), Подмосковье (+793), Санкт-Петербурге (+387), Свердловской области (+235), Нижегородской области (+231) и Ростовской области (+203). Всего по одному случаю выявлено в Магаданской области и Республике Алтай.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что китайские ученые сомневаются, что родиной коронавируса является уханьский рынок морепродуктов.