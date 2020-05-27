Уханьский рынок - не родина COVID?

Китайские ученые сильно сомневаются, что рынок морепродуктов Huanan в Ухане — "родина" и источник вызвавшего смертельную пандемию коронавируса.

И у них даже есть доказательства, что все было совсем не так, как мир сегодня считает.

Исследование было проведено совместно научными группами из Шанхайского клинического центра общественного здравоохранения и Национального исследовательского Центра трансляционной медицины.

Ученые собрали образцы вирусного генома от 326 пациентов в Шанхае в период с 20 января по 25 февраля. Они определили две основные группы, обе из которых включали случаи, диагностированные в начале декабря 2019 года.

Оказалось, что:

геномы шести пациентов с историей контактов, связанной с рынком морепродуктов Huanan, попали в одну группу;

геномы трех других пациентов с диагностированным в тот же период коронавирусом, не имевших связей с рынком, соединились в другой.

"Это может означать только одно — предположения о множественном происхождении и передаче коронавируса в Шанхае верны", — отмечают в отчете исследователи.

Что это значит

Две основные линии вируса, происходящие от одного общего предка, возможно, возникли независимо от Уханя в декабре 2019 года и способствовали нынешней пандемии, хотя между ними не было обнаружено серьезных различий.

А ранее к такому же выводу пришел директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и член Национального комитета 13-й Китайской Народной политической консультативной конференции Гао Фу.