Китайские ученые сильно сомневаются, что рынок морепродуктов Huanan в Ухане — "родина" и источник вызвавшего смертельную пандемию коронавируса.
И у них даже есть доказательства, что все было совсем не так, как мир сегодня считает.
Исследование было проведено совместно научными группами из Шанхайского клинического центра общественного здравоохранения и Национального исследовательского Центра трансляционной медицины.
Ученые собрали образцы вирусного генома от 326 пациентов в Шанхае в период с 20 января по 25 февраля. Они определили две основные группы, обе из которых включали случаи, диагностированные в начале декабря 2019 года.
Оказалось, что:
"Это может означать только одно — предположения о множественном происхождении и передаче коронавируса в Шанхае верны", — отмечают в отчете исследователи.
А ранее к такому же выводу пришел директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и член Национального комитета 13-й Китайской Народной политической консультативной конференции Гао Фу.
"Я был в Ухане, чтобы собрать образцы для исследований COVID-19 в начале января, но никаких вирусов в образцах животных мною обнаружено не было. Вирусы были обнаружены только в пробах окружающей среды, включая сточные воды".
Пост президента США Дональда Трампа в Twitter впервые получил ярлык проверки фактов: сервис пометил его как "содержащий, возможно, недостоверную информацию".
НХЛ приняла решение завершить досрочно регулярный чемпионат сезона-2019/20, но провести расширенный Кубок Стэнли. Сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Участие в Кубке Стэнли примут 24 клуба, матчи пройдут в двух городах. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, в каком формате пройдёт турнир.
Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен заявил, что матчи могут пройти летом и ранней осенью.
"Мы ожидаем проведения матчей летом и ранней осенью. На данный момент мы не называем точных дат, потому что календарь возвращения игры будет определен исходя из развития ситуации и нужд игроков", — приводит пресс-служба НХЛ слова Бэттмена.
США — лидер по количеству заражённых коронавирусом. В стране зафиксировано 1,6 млн положительных результатов на COVID. Около 100 тысяч человек скончались от заболевания.
Врач-диетолог Алексей Ковальков считает, что к набору лишних килограммов в период самоизоляции приводит стресс.
По словам врача, нахождение большого количества людей в замкнутом пространстве похоже на "тюрьму". В качестве примера врач привел однокомнатную квартиру, в которой на самоизоляции находятся, например, двое взрослых и двое детей.
Америка превратилась в новый эпицентр пандемии коронавируса.
Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщила Карисса Этьен, директор ВОЗ по Северной и Южной Америке и глава Панамериканской организации здравоохранения.
"Исследование, проведенное в США, прогнозирует рост смертности в Бразилии и других латиноамериканских странах до конца августа. Сейчас не время для стран ослаблять ограничения. Наш регион стал эпицентром пандемии COVID-19 и тяжелые времена еще впереди", — сказала Этьен.
На Американском континенте зарегистрировано:
Латинская Америка обогнала Европу и Соединенные Штаты по числу ежедневных регистраций инфицированных.
Кроме того, чиновники ВОЗ обеспокоены усилением вспышек заболевания в Перу, Чили, Сальвадоре, Гватемале и Никарагуа.
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