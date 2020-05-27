Более 5,8 тысячи человек выздоровели после лечения от коронавируса. Данные по Москве за минувшие сутки приводит оперативный штаб.
Сообщается, что коронавирус победили уже более 67 тысяч москвичей.
"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 5839 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67458", — рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
За этот же период от COVID-19 скончались 73 человека — жители Москвы, болеющие также пневмонией и имеющие хронические заболевания.
Роспотребнадзор предупреждает: курильщики сложнее переносят коронавирус. Они страдают более тяжелой формой инфекционного заболевания. Риск заражения COVID-19 у тех, кто курит, также выше. Это объясняется тем, что курение ухудшает работу легких, вирус тоже поражает эти органы, которые просто не выдерживают такой нагрузки.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на сегодняшний день в мире от коронавируса скончались уже более 350 тысяч человек.
С сегодняшнего дня, 27 мая, в столичном транспорте будут действовать только цифровые пропуска Москвы. Это связано с тем, что во многих регионах пропуска уже начали отменять.
Врач-диетолог Алексей Ковальков считает, что к набору лишних килограммов в период самоизоляции приводит стресс.
По словам врача, нахождение большого количества людей в замкнутом пространстве похоже на "тюрьму". В качестве примера врач привел однокомнатную квартиру, в которой на самоизоляции находятся, например, двое взрослых и двое детей.
Еще 2830 человек заболели коронавирусом в Москве. Положительные тесты они получили за минувшие сутки.
Как сообщает оперативный штаб, около 85% новых инфицированных в столице младше 65 лет:
НХЛ приняла решение завершить досрочно регулярный чемпионат сезона-2019/20, но провести расширенный Кубок Стэнли. Сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Участие в Кубке Стэнли примут 24 клуба, матчи пройдут в двух городах. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, в каком формате пройдёт турнир.
Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен заявил, что матчи могут пройти летом и ранней осенью.
"Мы ожидаем проведения матчей летом и ранней осенью. На данный момент мы не называем точных дат, потому что календарь возвращения игры будет определен исходя из развития ситуации и нужд игроков", — приводит пресс-служба НХЛ слова Бэттмена.
США — лидер по количеству заражённых коронавирусом. В стране зафиксировано 1,6 млн положительных результатов на COVID. Около 100 тысяч человек скончались от заболевания.
Еще 8033 человека выздоровели от коронавируса. Такова статистика за сутки по Москве.
Данные приводит оперативный штаб:
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 8033 человека. Это рекордное количество. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 61619. Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится", — сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.