Больше 5,8 тысячи москвичей вылечились от коронавируса за сутки

Более 5,8 тысячи человек выздоровели после лечения от коронавируса. Данные по Москве за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Сообщается, что коронавирус победили уже более 67 тысяч москвичей.

"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 5839 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67458", — рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За этот же период от COVID-19 скончались 73 человека — жители Москвы, болеющие также пневмонией и имеющие хронические заболевания.

Роспотребнадзор предупреждает: курильщики сложнее переносят коронавирус. Они страдают более тяжелой формой инфекционного заболевания. Риск заражения COVID-19 у тех, кто курит, также выше. Это объясняется тем, что курение ухудшает работу легких, вирус тоже поражает эти органы, которые просто не выдерживают такой нагрузки.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на сегодняшний день в мире от коронавируса скончались уже более 350 тысяч человек.