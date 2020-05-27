В релизе Роспотребнадзора сообщается о том, что курильщики страдают более тяжелой формой коронавируса. К тому же у курящих людей риск заразиться COVID-19 намного выше.
"Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или употреблении других табачных изделий", — поясняется в релизе.
Врач-невролог Петр Соков рассказал, как продукты питания влияют на болевые ощущения. Он сообщил, что существуют продукты, обладающие эффективным обезболивающим эффектом.
После отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, по новым правилам должны будут работать фитнес-клубы и иные спортивные сооружения.
По каким именно, рассказали в Роспотребнадзоре.
В России зарегистрирован первый отечественный препарат, который предотвращает появление цитокинового шторма - одного из тяжелейших осложнений коронавирусной инфекции.
Об этом в эфире Первого канала рассказал Михаил Мурашко, министр здравоохранения.
"Препарат зарегистрирован на прошлой неделе и уже вошел в клиническую практикуЕще один препарат противовирусный, я пока воздержусь его называть, на этой неделе завершает исследование" - сказал Мурашко.
Надевать защитную маску на маленьких детей нужно только в крайнем случае и на непродолжительное время. В остальном лучшим решением будет изоляция малышей.
Америка превратилась в новый эпицентр пандемии коронавируса.
Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщила Карисса Этьен, директор ВОЗ по Северной и Южной Америке и глава Панамериканской организации здравоохранения.
"Исследование, проведенное в США, прогнозирует рост смертности в Бразилии и других латиноамериканских странах до конца августа. Сейчас не время для стран ослаблять ограничения. Наш регион стал эпицентром пандемии COVID-19 и тяжелые времена еще впереди", — сказала Этьен.
На Американском континенте зарегистрировано:
Латинская Америка обогнала Европу и Соединенные Штаты по числу ежедневных регистраций инфицированных.
Кроме того, чиновники ВОЗ обеспокоены усилением вспышек заболевания в Перу, Чили, Сальвадоре, Гватемале и Никарагуа.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.