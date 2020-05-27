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Источник Правда.Ру

Коронавирус унес более 350 тысяч жизней

Мир

Более 350 тысяч человек погибли в результате пандемии коронавируса во всем мире.

Таковы данные трекера Университета Джонса Хопкинса.

На утро среды, 27 мая, в мире 

  • зарегистрировано 5 588 299 зараженных коронавирусом,
  • летальных исходов 350 423. 

Как свидетельствует официальная статистика,

  • число выявленных случаев удвоилось за месяц,
  • за последние 11 дней было зарегистрировано более миллиона новых случаев заболевания Covid-19,
  • за последние 48 часов было зарегистрировано 500 тысяч случаев заболевания.

Лидером по-прежнему остаются США:

  • там зарегистрировано почти треть от общего числа погибших в мире - 98 902 человека.

Ситуация в России

  • 362 342  зараженных,
  • 8 915 - выявлено заболевших за последние сутки,
  • 131 129 человек выздоровело,
  • 3 807 пациентов умерли.

 

коронавирус статистика пандемии

СМИ сочли постановкой видео с погибшим бойцом ЧВК "Вагнера"

Мир

Террористы ПНС в пятницу, 22 мая, опубликовали видео и фото с изображением якобы погибшего в Ливии бойца ЧВК "Вагнера". Данные были распространены террористической группировкой RADA.

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Орнитологи поражены: кукушка мигрировала на 12 тысяч километров

Наука » Экология » Природа

Орнитологи Монголии сообщают, что ими зафиксирована одна из самых длинных миграций перелетной птицы.

Используя спутниковую метку, ученые наблюдали за кукушкой, которая уже пролетела более 7500 миль (12 000 км - прим.ред) от Южной Африки до своего места размножения в Монголии.

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Новая книга "мамы Гарри Поттера" - политическая сказка

Культура » Литература » Новинки

Джоан Роулинг удивила поклонников анонсом совершенно новой детской книги, в которой нет Гарри Поттера. 

По словам писательницы, она написала ее более 10 лет назад для своих собственных детей и теперь "отряхнула и делится с миром".

джоан роулинг

США заявили, что Россия направила в Ливию самолеты с наемниками

Мир

Пентагон обвинил Россию в отправке истребителей в Ливию для поддержки там "российских наемников", чтобы "поддержать армию генерала Халифы Хафтара".

ливия россия пентагон

В Дании назвали "единственный способ" остановить "Северный поток-2"

Мир

Датское издание Jyllands-Posten сообщает, что в условиях, когда судно "Академик Черский" уже прибыло в Балтийское море для продолжения строительства газопровода "Северный поток-2", есть только один способ остановить реализацию данного проекта.

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