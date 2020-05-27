Новая книга "мамы Гарри Поттера" - политическая сказка

Джоан Роулинг удивила поклонников анонсом совершенно новой детской книги, в которой нет Гарри Поттера.

По словам писательницы, она написала ее более 10 лет назад для своих собственных детей и теперь "отряхнула и делится с миром".