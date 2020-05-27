Более 350 тысяч человек погибли в результате пандемии коронавируса во всем мире.
Таковы данные трекера Университета Джонса Хопкинса.
Террористы ПНС в пятницу, 22 мая, опубликовали видео и фото с изображением якобы погибшего в Ливии бойца ЧВК "Вагнера". Данные были распространены террористической группировкой RADA.
Орнитологи Монголии сообщают, что ими зафиксирована одна из самых длинных миграций перелетной птицы.
Используя спутниковую метку, ученые наблюдали за кукушкой, которая уже пролетела более 7500 миль (12 000 км - прим.ред) от Южной Африки до своего места размножения в Монголии.
Джоан Роулинг удивила поклонников анонсом совершенно новой детской книги, в которой нет Гарри Поттера.
По словам писательницы, она написала ее более 10 лет назад для своих собственных детей и теперь "отряхнула и делится с миром".
Датское издание Jyllands-Posten сообщает, что в условиях, когда судно "Академик Черский" уже прибыло в Балтийское море для продолжения строительства газопровода "Северный поток-2", есть только один способ остановить реализацию данного проекта.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.