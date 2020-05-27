Статистика за сутки: в России 8338 новых случаев коронавируса

Еще 8338 россиян получили положительные тесты на коронавирус. Статистику за последние сутки приводит оперативный штаб.

Сообщается, что у 40% новых инфицированных не было внешних проявлений заболевания. За сутки от болезни скончались 161 человек. Днем ранее жертв было 174. Всего же с начала эпидемии в России вирус унес жизни 3968 пациентов.

Выздороветь смогли за сутки 11 079 человек. Всего их уже 142 208 человек.

С начала эпидемии COVID-19 в стране зарегистрировано 370 680 случаев заболевания коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, сейчас под наблюдением врачей остаются 296 тысяч россиян. В стране проведено свыше 9,4 миллиона тестов на коронавирус, из них за последние сутки — 255 тысяч тестов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что курящие люди тяжелее переносят заболевание, так как их легкие ослаблены сигаретами. Поэтому у курильщиков чаще регистрируют тяжелые формы коронавируса. Также у них выше риск заболеть.

ВОЗ назвала Америку новым эпицентром пандемии COVID-19 в мире. Исследование показывает, что ожидается рост смертности от коронавируса в Бразилии и других латиноамериканских странах до конца августа.