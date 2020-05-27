Еще 8338 россиян получили положительные тесты на коронавирус. Статистику за последние сутки приводит оперативный штаб.
Сообщается, что у 40% новых инфицированных не было внешних проявлений заболевания. За сутки от болезни скончались 161 человек. Днем ранее жертв было 174. Всего же с начала эпидемии в России вирус унес жизни 3968 пациентов.
Выздороветь смогли за сутки 11 079 человек. Всего их уже 142 208 человек.
С начала эпидемии COVID-19 в стране зарегистрировано 370 680 случаев заболевания коронавирусом.
По данным Роспотребнадзора, сейчас под наблюдением врачей остаются 296 тысяч россиян. В стране проведено свыше 9,4 миллиона тестов на коронавирус, из них за последние сутки — 255 тысяч тестов.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что курящие люди тяжелее переносят заболевание, так как их легкие ослаблены сигаретами. Поэтому у курильщиков чаще регистрируют тяжелые формы коронавируса. Также у них выше риск заболеть.
ВОЗ назвала Америку новым эпицентром пандемии COVID-19 в мире. Исследование показывает, что ожидается рост смертности от коронавируса в Бразилии и других латиноамериканских странах до конца августа.
В каждом регионе России есть новые коронавирусные больные. В стране за сутки выявлено 8338 новых случаев инфицирования.
Как выяснило следствие, злоумышленники массово рассылали смс-сообщения о том, что банковская карта заблокирована и нужно связаться с оператором по указанному телефону.
Исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" Александр Кочкин заявил в интервью агентству РИА "Новости" о том, что с 2021 года в Российскую Армию начнутся поставки авиационных ракет "Бронебойщик".
"Для производства "Бронебойщика" у нас все готово. Более того, за собственный счет мы изготовили партию этих ракет для опытно-войсковой эксплуатации. Надеемся, что в этом году все вопросы будут урегулированы, и с 2021 года начнутся ее серийные поставки в войска", — сказал Кочкин.
Пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины сообщила о возгорании здания прокуратуры в Херсонской области. По факту пожара возбуждено уголовное дело.
"При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющегося вещества… Основной версией следствия является совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров", — говорится в сообщении пресс-службы.
Исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" Александр Кочкин заявил в интервью агентству РИА "Новости" о том, что с 2020 года в российскую армию начнутся поставки новой бомбовой кассеты "Дрель".
"Сегодня мы завершаем госиспытания, в этом году мы должны их закончить. Наверняка у госзаказчика возникнут ещё какие-то требования по доработке, но по плану в 2022 году запланирована серийная закупка данных изделий", — сказал он.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.