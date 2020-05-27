В каждом регионе России есть новые коронавирусные больные. В стране за сутки выявлено 8338 новых случаев инфицирования.
Больше всего новых случаев в Москве. На столицу, где выявлено 2140 новых больных, приходится всего 25%. Еще 793 человека заболели коронавирусом в Московской области и 387 человек в Санкт-Петербурге.
Среди регионов новый антилидер. В Свердловской области за сутки положительные тесты на COVID-19 получили 235 человек. В Нижегородской области – 231 человек. А в Ростовской области новых инфицированных – 203 человека.
По одному случаю инфицирования за сутки выявлено в Магаданской области и Республике Алтай. По два случая в Севастополе, Чукотском автономном округе, Еврейской АО, Сахалинской области и НАО. В Крыму и Курганской области коронавирус диагностировали у троих местных жителей.
Всего в стране зафиксировано уже 370 680 случаев заболевания. Инфекция стала причиной смерти 3968 пациентов. Поправиться смогли 142 208 россиян. За сутки случился 161 летальный исход, выздоровели 11 079 человек.
Как выяснило следствие, злоумышленники массово рассылали смс-сообщения о том, что банковская карта заблокирована и нужно связаться с оператором по указанному телефону.
Еще 8338 россиян получили положительные тесты на коронавирус. Статистику за последние сутки приводит оперативный штаб.
Сообщается, что у 40% новых инфицированных не было внешних проявлений заболевания. За сутки от болезни скончались 161 человек. Днем ранее жертв было 174. Всего же с начала эпидемии в России вирус унес жизни 3968 пациентов.
Исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" Александр Кочкин заявил в интервью агентству РИА "Новости" о том, что с 2021 года в Российскую Армию начнутся поставки авиационных ракет "Бронебойщик".
"Для производства "Бронебойщика" у нас все готово. Более того, за собственный счет мы изготовили партию этих ракет для опытно-войсковой эксплуатации. Надеемся, что в этом году все вопросы будут урегулированы, и с 2021 года начнутся ее серийные поставки в войска", — сказал Кочкин.
Пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины сообщила о возгорании здания прокуратуры в Херсонской области. По факту пожара возбуждено уголовное дело.
"При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющегося вещества… Основной версией следствия является совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров", — говорится в сообщении пресс-службы.
Исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" Александр Кочкин заявил в интервью агентству РИА "Новости" о том, что с 2020 года в российскую армию начнутся поставки новой бомбовой кассеты "Дрель".
"Сегодня мы завершаем госиспытания, в этом году мы должны их закончить. Наверняка у госзаказчика возникнут ещё какие-то требования по доработке, но по плану в 2022 году запланирована серийная закупка данных изделий", — сказал он.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.