Новые случаи COVID-19 есть во всех регионах России

В каждом регионе России есть новые коронавирусные больные. В стране за сутки выявлено 8338 новых случаев инфицирования.

Больше всего новых случаев в Москве. На столицу, где выявлено 2140 новых больных, приходится всего 25%. Еще 793 человека заболели коронавирусом в Московской области и 387 человек в Санкт-Петербурге.

Среди регионов новый антилидер. В Свердловской области за сутки положительные тесты на COVID-19 получили 235 человек. В Нижегородской области – 231 человек. А в Ростовской области новых инфицированных – 203 человека.

По одному случаю инфицирования за сутки выявлено в Магаданской области и Республике Алтай. По два случая в Севастополе, Чукотском автономном округе, Еврейской АО, Сахалинской области и НАО. В Крыму и Курганской области коронавирус диагностировали у троих местных жителей.

Всего в стране зафиксировано уже 370 680 случаев заболевания. Инфекция стала причиной смерти 3968 пациентов. Поправиться смогли 142 208 россиян. За сутки случился 161 летальный исход, выздоровели 11 079 человек.