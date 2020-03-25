Владимир Путин готовит обращение к россиянам по коронавирусу

О ситуации с коронавирусом в России гражданам страны расскажет президент. Владимир Путин в 15 часов выступит с обращением к народу.

Поводом для выступления стало распространение в стране опасного заболевания.

"В настоящее время он работает и уже в ближайшие часы завершит работу над текстом своего обращения к гражданам… Оно будет транслироваться по телевизору в ближайшие часы", — предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, что накануне Владимир Путин побывал в подмосковной больнице в Коммунарке, где пообщался с врачами и пациентами, которые заболели коронавирусом.