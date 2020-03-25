Владимир Путин посетил карантинный центр по коронавирусу, работающий на базе больницы в Коммунарке.
Президент пообщался с главврачом Денисом Проценко и в его компании, облачившись в спецкостюм, прогулялся по отделению и навестил пациентов.
Как рассказал один из больных, в чью палату "заглянул" Путин, о том, что к ему предстоит встреча с главой государства, он узнал "за пару минут до нее".
"Меня не готовили и не учили, что можно говорить, а что нет. Просто медсестра забежала: заправь постель, к тебе сейчас президент зайдет. Я не сотрудник ФСО или ФСБ. Я врач. Никаких подстав и ничего подобного. Пришел, посмотрел, вопросы про самочувствие задал и ушел", — рассказывает Дмитрий.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.