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Источник Правда.Ру

Путин проверил, как лечат от коронавируса в медцентре на Коммунарке

Общество

Владимир Путин посетил карантинный центр по коронавирусу, работающий на базе больницы в Коммунарке.

врач Коммунарки снял визит Путина в больницу

Президент пообщался с главврачом Денисом Проценко и в его компании, облачившись в спецкостюм, прогулялся по отделению и навестил пациентов.

Пациент Коммунарки о визите Путина

Как рассказал один из больных, в чью палату "заглянул" Путин, о том, что к ему предстоит встреча с главой государства, он узнал "за пару минут до нее".

"Меня не готовили и не учили, что можно говорить, а что нет. Просто медсестра забежала: заправь постель, к тебе сейчас президент зайдет. Я не сотрудник ФСО или ФСБ. Я врач. Никаких подстав и ничего подобного. Пришел, посмотрел, вопросы про самочувствие задал и ушел", — рассказывает Дмитрий.

медцентр коммунарка коронавирус владимир путин
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