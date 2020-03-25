Путин проверил, как лечат от коронавируса в медцентре на Коммунарке

Владимир Путин посетил карантинный центр по коронавирусу, работающий на базе больницы в Коммунарке.

врач Коммунарки снял визит Путина в больницу

Президент пообщался с главврачом Денисом Проценко и в его компании, облачившись в спецкостюм, прогулялся по отделению и навестил пациентов.

Пациент Коммунарки о визите Путина

Как рассказал один из больных, в чью палату "заглянул" Путин, о том, что к ему предстоит встреча с главой государства, он узнал "за пару минут до нее".