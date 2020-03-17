Шестую годовщину присоединения Крыма Путин "отметит" на полуострове

Владимир Путин посетит Крым с рабочей поездкой. Он приедет на полуостров 18 марта.

В этот день Крым отметит шестилетие со дня присоединения полуострова к России. В праздничный день президент пообщается с представителями общественности, вручит государственные награды строителям Крымского моста. Также запланированы рабочие встречи с крымскими властями.

Как изменилась жизнь в Крыму за последние шесть лет, "Правде.Ру" рассказал крымский политолог. Он отметил, что произошла модернизация транспортной логистики, инфраструктуры, энергетики, газотранспортной системы.