Владимир Путин посетит Крым с рабочей поездкой. Он приедет на полуостров 18 марта.
В этот день Крым отметит шестилетие со дня присоединения полуострова к России. В праздничный день президент пообщается с представителями общественности, вручит государственные награды строителям Крымского моста. Также запланированы рабочие встречи с крымскими властями.
Как изменилась жизнь в Крыму за последние шесть лет, "Правде.Ру" рассказал крымский политолог. Он отметил, что произошла модернизация транспортной логистики, инфраструктуры, энергетики, газотранспортной системы.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.