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Автор Любовь Степушова

За шесть лет в России в Крыму изменилась реальность

Россия » Юг » Симферополь

Для крымчан знакомство с российской реальностью было во многом неожиданным, считает крымский политолог Владимир Джаралла.

Крым: 6 лет с Россией

Шесть лет в другой реальности

16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум о воссоединении с Россией, а уже 18 марта решение народа закрепили подписанием договора с Российской Федерацией.

Как сказал "Правде.Ру" крымский политолог Владимир Джаралла, Россия вернулась вместе с "крымской весной" на мировую арену и показала, что она способна защищать свои национальные интересы радикально и очень жестко.

"Мы уже живем 6 лет в другой реальности: это другой мир, это другие взаимоотношения, это другие процессы", — сказал Владимир Джаралла.

Крым перестроился

Политолог отметил, что заметны, прежде всего, перемены "материальные":

  • Произошла модернизация транспортной логистики, инфраструктуры. Построен новый аэропорт в Симферополе, Крымский мост, почти достроена трасса "Таврида". "То, как происходило строительство моста, то, что он в итоге был построен, и то, что он сейчас функционирует — изменило наш образ жизни и продемонстрировало, что Россия способна в короткие сроки реализовывать грандиозные проекты", — сказал Владимир Джаралла.
  • Проведена модернизация энергетики, построены две современные электростанции, которые с запасом обеспечивают полуостров электроэнергией. Это повлекло за собой изменение всей схемы энергоснабжения Крыма.
  • Произошло полное переустройство газотранспортной системы, российский газ теперь идет с востока, то есть по дну Керченского пролива.
  • Города похорошели, идет непрерывный ремонт дорог, набережных и не только морских. В Симферополе, например, обустроена маленькая речка, "люди наслаждаются тем, что можно прогуляться вечером, когда зажигаются эти фонарики, которые были забыты".

Неожиданная высокопрофессиональная Россия

"Для крымчан знакомство с российской реальностью было во многом неожиданным. До сих пор присутствует критическая составляющая имеющихся порядков в России, того, как она живет, как в ней все устроено. Но нам на своем опыте пришлось убедиться в том, что в России гигантское количество положительных моментов, на которые почему-то просто не обращают внимания в силу каких-то причин. Необязательно идеологических, а в силу самой привычки", — сказал Владимир Джаралла.

Владимир Джаралла отметил в этой связи, что "Крым увидел высокопрофессиональную работу российских чиновников", направленную на результат. Возникающие проблемы ими решаются на ходу, идет координация деятельности сверху до низу, в результате мы видим, что эта проблема исчезает. Такая схема действовала во всех вопросах: от медицины до крупных инвестиционных проектов.

"Мы убедились также, что в России присутствует настоящая реальная федерация, самостоятельность регионов. На Украине это отсутствовало в принципе. Все вопросы решались через центр, в том числе при помощи коррупционных схем, если средства все же находились", — сказал политолог.

Главное достижение — избавление от бандеровцев

Заметны, по словам Владимира Джараллы, и перемены в жизни простых людей:

  1. Повысился уровень жизни. "Ощущение того, что ты вдруг внезапно стал богатым, что тебе доступно все, было невероятным и необычным. Поэтому сразу же произошел бум потребительской активности. Люди стали покупать автомобили. Кстати, это изменило многое в психологическом плане", — сказал Владимир Джаралла. А ведь уровень жизни в Крыму еще не достиг среднероссийского, отметил он.
  2. Вырос уровень медицины, обеспечена ее доступность переводом в организационном плане в систему медицинского страхования. "Если на Украине у тебя обнаруживали тяжелые заболевания, ты сталкивался с большой и страшной проблемой — либо ты разоряешь семью, либо умираешь. В России сейчас эта проблема исчезла. Если ты сталкиваешься с тяжелым заболеванием, то у тебя есть проблема — это сама болезнь и ее лечение, а не то, где найти средства для нее", — сказал политолог.
  3. Разрушена украинская система коррупции, когда мелкий чиновник начинал свой обход с получения взяток, и это было началом цепочки, "которая заканчивалась в главном кабинете в стране". Коррупция и сегодня существует на различных уровнях, но Владимир Джаралла до сих пор помнит, "как было очень стыдно летом 2015 года комментировать первые задержания из-за взяток местных чиновников".
  4. Избавились от украинского национализма. "И вот это ощущение, что ты на родине, и все это исчезло, оказалось самым главным и серьезным достижением. Поэтому когда сравнивают с Украиной, мы говорим: "Слушайте, да мы дома, со всем остальным справимся". "Сегодня день нашего референдума. Этот день был настолько ярким, что когда мы на площади уже вечером были все вместе, никаких различий не было, ты не верил, что в твоей жизни такое может быть. Это был лучший день в моей жизни", — резюмировал Владимир Джаралла.

Негативные моменты жизни в Крыму

Из негативных моментов крымской действительности политолог отметил:

  • Высокий уровень цен из-за монополизма, отсутствия конкуренции. "Это в компетенции местных властей, и это либо сговор, например, продавцов топлива, либо пользуются тем, что больше никого на рынке нет, что сюда никто не заходит, поэтому в результате устанавливают свой уровень цен".
  • Нерасторопность или нерешительность местных властей. Крым, по словам политолога, не готов использовать рычаги организационной, финансовой, бюджетной сферы как самостоятельного субъекта Федерации из-за низкой квалификации местных политиков.

Политолог привел пример:

Очень выросло количество автомобилей, и "мы столкнулись с обычной проблемой транспортных пробок".

"Понятно, что требуется организация общественного транспорта, но есть одновременно и определенные ограничители, например, введение транспортного налога, что находится в компетенции местных властей. Но его введение даже не обсуждается из-за боязни реакции населения, власти предпочитают пользоваться федеральными бюджетными средствами", — сказал Владимир Джаралла.

Крым стал российским регионом после проведенного там 16 марта 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

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