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В центре Москвы орудуют воры, которые угощают жертв отравленной газировкой

Россия » Центр » Москва print

24 человека стали жертвой грабителей в центре Москвы. Все они попробовали отравленную газировку и после этого ничего не помнят. Кто-то пришел в себя на следующий день, а кто-то провел еще две недели в коме.


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Спецкор The Village Андрей Яковлев пообщался с жертвами грабителей и выяснил их приметы, а также места, где можно их встретить.

Людмила Чижова провела три дня в коме, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее отравили вечером 7 июня на Чистых прудах. К компании Людмилы и ее друзей присоединился молодой парень по имени Мурад, каким образом это произошло - непонятно.

Последнее, что помнит Людмила Чижова, как Мурад угощает всех фантой. В медицинском заключении Людмилы утверждается, что ее отравили "неизвестным психотропным веществом".

По описанию Людмилы Чижовой, грабителю на вид 25-30 лет, телосложение худое. Он может представляться Азаматом, Анваром или Мурадом. У грабителя есть сообщница. Обычно они предлагают выпить пиво, воду, фанту или пина-коладу.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что грабители опять используют клофелин.

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Темы москва грабители чистые пруды
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