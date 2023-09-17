Александре Пахмутовой не сразу сообщили о смерти мужа

1:17 Your browser does not support the audio element. Культура

Известный поэт Николай Добронравов ушёл из жизни в возрасте 95 лет. Александра Пахмутова долгое время не была осведомлена о смерти своего долголетнего супруга. Как стало известно из информации, полученной от их ближайших друзей, они решили не беспокоить её вечером, опасаясь её реакции.

Фото: Скриншот с видео, YouTube

"Решили не сообщать ей эту печальную новость до утра. Николай Николаевич ушёл из жизни вчера в 20:00 в одной из столичных больниц, но Александра Николаевна узнала об этом только сегодня утром. Ей уже 93 года, и подобные известия ночью могли бы повлиять на её состояние", — рассказали "МК" друзья семьи.

Последние месяцы Добронравов провёл в тяжёлой болезни, не имел возможности вставать с постели. Все близкие надеялись, что он сможет отметить свой 95-й день рождения 22 ноября.

С Пахмутовой Добронравов прожил более 70 лет, их души были неразрывно связаны с момента их знакомства в 50-х годах прошлого века. В последние годы из-за болезни мужа Пахмутова не выходила в общество, и большую часть времени они проводили в санатории.