Известный поэт Николай Добронравов ушёл из жизни в возрасте 95 лет. Александра Пахмутова долгое время не была осведомлена о смерти своего долголетнего супруга. Как стало известно из информации, полученной от их ближайших друзей, они решили не беспокоить её вечером, опасаясь её реакции.
"Решили не сообщать ей эту печальную новость до утра. Николай Николаевич ушёл из жизни вчера в 20:00 в одной из столичных больниц, но Александра Николаевна узнала об этом только сегодня утром. Ей уже 93 года, и подобные известия ночью могли бы повлиять на её состояние", — рассказали "МК" друзья семьи.
Последние месяцы Добронравов провёл в тяжёлой болезни, не имел возможности вставать с постели. Все близкие надеялись, что он сможет отметить свой 95-й день рождения 22 ноября.
С Пахмутовой Добронравов прожил более 70 лет, их души были неразрывно связаны с момента их знакомства в 50-х годах прошлого века. В последние годы из-за болезни мужа Пахмутова не выходила в общество, и большую часть времени они проводили в санатории.
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