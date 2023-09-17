Народная артистка СССР Александра Пахмутова до сих пор не знает о смерти своего супруга Николая Добронравова. Семья и близкие решили пока утаить от неё эту печальную новость, как сообщает "Экспресс газета".
По данным источника, родные опасаются реакции Пахмутовой на событие. Они планируют приехать к ней вместе с бригадой скорой помощи.
Николай Добронравов и Александра Пахмутова поженились в 1956 году и вместе создали множество популярных произведений, включая "Трус не играет в хоккей", "Надежда", "Птица счастья", "Как молоды мы были" и "Главное, ребята, сердцем не стареть".
В одном из своих интервью артистка отмечала, что не может представить своей жизни без своего мужа.
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