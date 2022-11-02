Кинокритик Шнейдеров: "Никакие наши актёры не могут вписаться в Голливуд"

Кинокритик Давид Шнейдеров рассказал, смогли бы лучшие актёры России стать популярными в Голливуде.

"Никакие наши актёры не могут вписаться в Голливуд. Наши актёры катастрофически не знают английского языка, и американцам нафиг не нужен актёр, который говорит с диким акцентом", — сказал критик в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, русские актёры в Голливуде обречены играть русских персонажей второго плана. Это же правило распространяется на других иностранных актёров, за исключением испаноязычных артистов (Пенелопа Круз, Антонио Бандерас). Последние получают большие роли потому, что более 50% граждан США говорят по-испански, отметил Шнейдеров.