Читатели Daily Mail оценили фильм про Хантера Байдена: "Криминальная семейка"

В новом разоблачительном фильме под названием "Мой сын Хантер" рассказывается о коррупции, беспорядочном сексе и наркотиках. Также сценаристы раскрыли тёмные дела семейства Байденов на Украине, в том числе с биохимическими лабораториями. Большая часть фильма посвящается развратной жизни 52-летнего Хантера Байдена.

"Фильм полон реальных историй и сцен, связанных с махинациями и коррупцией. В данном случае правда оказывается даже более странной, чем вымысел, и это делает фильм ещё более интересным", — сказал продюсер Фелим Макалир.

Сценарист Брайан Годава отметил, что использовал реальные диалоги из электронных писем Хантера.

Читатели Daily Mail прокомментировали трейлер фильма и отметили, что "криминальная семейка Байденов" является главной угрозой демократии.

"Надеюсь, теперь-то вы поняли, почему Джо Байден отправляет эти миллиарды на Украину?

Да потому что подошло время ему получать свои 10% отката. Вот он и старается!" — указал пользователь Сети под ником TexasPete.

Читатель ReturnToCommonSense заявил, что хочет поскорее увидеть, как Джо Байден и его сын отправляются в тюрьму. Другой комментатор сделал вывод, что глава Белого дома поддерживает киевский режим, поскольку в случае победы России все "криминальные делишки" будут раскрыты.

"И тогда Джо Байдену конец", — заявил он.