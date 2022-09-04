В новом разоблачительном фильме под названием "Мой сын Хантер" рассказывается о коррупции, беспорядочном сексе и наркотиках. Также сценаристы раскрыли тёмные дела семейства Байденов на Украине, в том числе с биохимическими лабораториями. Большая часть фильма посвящается развратной жизни 52-летнего Хантера Байдена.
"Фильм полон реальных историй и сцен, связанных с махинациями и коррупцией. В данном случае правда оказывается даже более странной, чем вымысел, и это делает фильм ещё более интересным", — сказал продюсер Фелим Макалир.
Сценарист Брайан Годава отметил, что использовал реальные диалоги из электронных писем Хантера.
Читатели Daily Mail прокомментировали трейлер фильма и отметили, что "криминальная семейка Байденов" является главной угрозой демократии.
"Надеюсь, теперь-то вы поняли, почему Джо Байден отправляет эти миллиарды на Украину?
Да потому что подошло время ему получать свои 10% отката. Вот он и старается!" — указал пользователь Сети под ником TexasPete.
Читатель ReturnToCommonSense заявил, что хочет поскорее увидеть, как Джо Байден и его сын отправляются в тюрьму. Другой комментатор сделал вывод, что глава Белого дома поддерживает киевский режим, поскольку в случае победы России все "криминальные делишки" будут раскрыты.
"И тогда Джо Байдену конец", — заявил он.
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В России прекрасно осознавали, что в условиях спецоперации на Украине НАТО будет оказывать Киеву военную поддержку, поэтому нашли способ извлечь из этого выгоду для себя.