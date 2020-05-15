Актриса Юлия Высоцкая с трудом переживает режим самоизоляции. За последнее время у нее пропадает интерес к жизни, и появляются беспричинные страхи.
"Бывают моменты, когда охватывает паника, охватывает страх. Бывают моменты от того, что вокруг такая неопределенность, что очень грустно и печально, невозможно спать, не радуют уже никакие эксперименты на кухне и никакие разговоры-посиделки по Zoom с друзьями, — рассказала Высоцкая.
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