"Ласковый май" прекратит выступать в Грузии из-за оскорблений Путина

Российская поп-группа "Ласковый май" навсегда прекращает гастроли в Грузии. Об этом заявил продюсер музыкального коллектива Андрей Разин на своей странице в Instagram.



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Причиной такого решения стали высказывания грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире канала "Рустави 2" нецензурно оскорбил президента России Владимира Путина.

"Обращаюсь ко всем российским артистам последовать нашему примеру и никогда не приезжать в Грузию, пока такие ублюдки по земле ходят. Скорей бы Габуния сдох как собака", - написал Разин и добавил, что журналисту "надо в аду гореть".

Напомним, накануне вечером Габуния начал выпуск авторской программы с нецензурной брани в адрес Путина. Позднее канал прекратил работу из-за митинга, который начался после слов журналиста. Телекомпания уже принесла свои извинения за нецензурные высказывания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Грузия зарвалась в своем желании использовать Россию во внутриполитической борьбе. Прозвучавшие оскорбления в адрес Владимира Путина - это оскорбления каждому российскому гражданину. Даже если учесть, что телеканал оппозиционный нынешнему правительству, такие вещи прощать нельзя.

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