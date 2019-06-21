Бунт в Грузии: кто виноват и как ответит Россия

В грузинской столице прошли акции протеста против России - их причиной стал визит в Грузию депутата Сергея Гаврилова.





Как пишут СМИ, Гаврилов приехал в Тбилиси на Межпарламентскую ассамблею православия. Во время встречи он сел в кресло спикера парламента Грузии и начал вести заседание на русском языке. Никакой попытки оскорбить в этом не было, так как почетное место Гаврилову ответили "по протоколу" как президенту ассамблеи.

Далее ситуация развивалась так: во время перерыва в зал ворвались экстремисты, заняли президиум, уничтожили документы. По словам Гаврилова, после окончания ассамблеи, которую участники вынужденно завершили в гостинице, на участников российской делегации напали.

Что касается информации грузинских СМИ о том, что российский парламентарий участвовал в боевых действиях в Абхазии, то она не подтвердилась. Но Гаврилов не прокомментировал вопрос о том, как он относится к независимости Абхазии. В итоге вечером в Тбилиси начался массовый протест у здания парламента.

В акции приняли участие от 7 тыс. до 10 тыс. человек. Они выкрикивали антиправительственные и антироссийские лозунги и требовали отставки высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы СГБ Вахтанга Гомелаури и главы МВД Георгия Гахария.

По данным прессы, митингующие пытались штурмовать здание парламента, кидать в сотрудников ОМОНа бутылки с водой и отбирать у них прозрачные щиты. В итоге сотрудники МВД были вынуждены стрелять по протестующим резиновыми пулями и распылять слезоточивый газ. В конце были применены водометы.

Согласно последним данным, пострадали почти 70 человек, среди них 30 активистов и 38 правоохранителей. Досталось и журналистам - один из сотрудников телеканала потерял глаз. С телесными повреждениями доставлены в больницу журналисты "Первого канала Грузии" и "Рустави-2", а также ИА "Интерпрессньюс". Сотрудник Ruptly получил ранение резиновой пулей.

По этому поводу президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия заинтересована в обеспечении внутреннего противостояния в стране. По ее словам, которые растиражировали СМИ, "Россия - наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое опытное оружие".

Представители МВД Грузии назвали инцидент "попыткой массового переворота". Со своей стороны, представители МИД РФ, комментируя ситуацию в Грузии, заявили, что Россия настроена продолжать линию на нормализацию отношений. Хотя уже понятно, что оппозиция планирует продолжить выступления и обещает, что акция, намеченная на 21 июня, будет носить мирный характер.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила заявление экс-главы страны Михаила Саакашвили, в котором тот призвал присутствующих на митинге в Тбилиси правоохранителей не подчиняться властям.

"Абсолютно неприемлемо, когда гражданин другой страны призывает "созданную им полицию"... к неподчинению. И такой антиконституционный призыв транслируется общественным телевидением. Пришло время, чтобы государство отреагировало на все нарушения..", - написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.

Ранее в четверг Саакашвили призвал в своем аккаунте в Facebook "созданную им полицию" не подчиняться руководству страны и "перейти на сторону народа", отмечают в телеграм-канале "Борода вещает".

Лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что протестная в Тбилиси продолжатся до тех пор, пока в отставку не уйдет спикер парламента Кобахидзе. По его словам, организаторы митинга также приняли решение добиться отставки главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. Кобахидзе, в свою очередь, заявил, что не был в курсе председательствования в МАП российского депутата Гаврилова.

Отметим, что и президент Грузии (обвинивший, как водится, в произошедшем Россию) и спикер парламента прервали свои госвизиты и вернулись в страну.

"В Грузии достаточно нормальных, вменяемых, союзных людей. Но страна - оккупированная. И поэтому простые люди ничего не решают. Надо было в 2008 не ссать, а доходить до Тбилиси, вешать Михо и ставить нормальный режим. Пусть не пророссийский, а хотя бы прогрузинский. Но ведь сегодня там нет никого, кто бы заботился об интересах грузинского народа! Вся грузинская политическая элита - это сплошь вашингтонские подстилки",- отмечает политтехнолог Константин Долгов.

"Все то, что вчера происходило в Грузии, является не чем иным, как русофобской провокацией. Не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были проявления агрессии в отношении граждан РФ",- заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он призвал не забывать, что Грузия - страна, "которую посещает регулярно большое количество туристов из России, поэтому этот вопрос серьезный".

"К провокации против делегации РФ на МАП в Тбилиси причастны не только грузинские радикалы, но и украинские парламентарии" - считает депутат Госдумы Затулин. "Кошмарной провокацией" назвала события в Грузии и спикер МИД Мария Захарова.

Что же предлагают россияне? "Забудем про то, что Тбилиси - милая, но загаженная похуже деревенского сортира помойка, а т.н. грузинское вино - помои, которым стыдно поить даже дальних родственников. Забудем на секунду о том, что Грузия выдаёт США российских граждан за здорово живёшь. Так сегодня там ещё и «антироссийские протесты начались». Причина тоже фантастическая: депутат Госдумы в парламенте Грузии на русском языке выступил",- пишут в канале "Русское будущее".

"Блин, это как зайти в интернет и узнать об антироссийски протестах в Зимбабве. Кого в России волнует ваша помойка?! Какое ещё российское влияние?! Все российские влияние на Грузию это тысяча драных хипстеров, которые ради дешевого фигового вина и разбитых улиц в Тбилиси переехали униженно целовать грузинский флаг! Кому ваш нищий пятачок земли сдался здесь? Нафиг Грузию. Нефиг делать в Грузии. На постсоветском пространство имеется множество стран, в которых будут рады российским деньгам. Эти пусть на пайке голодном сидят",- констатируют авторы.

Ну и напоследок. По результатам общенационального интернет-опроса, в котором приняло участие более 7200 человек, 29% опрошенных посчитали, что о Грузии надо "забыть" и ничего не делать. При этом 25% считают, что Грузии надо "сломать туристический сезон" народным отказом от поездок или официальным запретом на туризм в Грузию.

Еще 6% считают, что нужно ввести войска в Грузию и закончить начатое в 2008, а примерно такое же количество россиян считают - нужно "щемить" живущих в крупных российских городах грузин, ввести санкции и запретить торговлю (в прошлом это очень сильно било по экономике Грузии).