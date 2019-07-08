Россия сама разрешает "партнерам" материть Путина

Грузия зарвалась в своем желании использовать Россию во внутриполитической борьбе. Прозвучавшие оскорбленияв адрес Владимира Путина в прямом эфире телекомпании "Рустави -2 ", это оскорбления каждому российскому гражданину. Даже если учесть, что телеканал оппозиционный нынешнему правительству, такие вещи прощать нельзя.



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Напомним, что 7 июля в эфире итоговой еженедельной программы "P.S". ведущий Георгий Габуния на русском языке обратился к Владимиру Путину, используя в своей речи нецензурную брань, причем в самой оскорбительной форме — в адрес матери президента.

Гендиректор "Рустави-2" заявил, что российский президент "заслуживает мата", поскольку "лично он, Ника Гварамия, из-за Путина не может посетить могилы своих предков в Абхазии", но, отметил Гварамия, что это "можно было бы сделать в более приемлемой форме, передает "Грузия Online". Некоторые российские СМИ сочли это "извинениями".

После программы, в ночь на 8 июля вокруг телекомпании собралась толпа, участники акции угрожали ворваться внутрь, бросали в здание различные предметы и требовали извинений за нецензурщину в эфире, а также закрытия канала. По их мнению, Грузия не хочет эскалации напряженности с Россией, а хочет жить спокойно. Несомненно — это не проявление народной воли, а демонстрация этой воли правительственными силами, к которым "Рустави-2" находится в оппозиции, так как это телеканал Михаила Саакашвили.

Именно поэтому президент Саломе Зурабишвили назвала выступление сотрудника "Рустави- 2" "оскорбительным" и "направленным против страны". В ее пресс-службе отметили, что что подобные действия "идут вразрез со всеми грузинскими традициями, служат лишь расколу и росту напряженности в стране, в отношениях с Россией и в регионе". Грузинский премьер Мамука Бахтадзе счел поведение ведущего провокацией и попыткой внести дестабилизацию в Грузии.

Однако "мечтатели" уже выпустили джина из бутылки, поощрив депутата Акакия Бобохидзе. "Я убивал ваших, убивал и буду убивать в Абхазии" — такие слова выкрикивал Бобохидзе с парламентской трибуны 20 июня в Тбилиси, изгоняя российскую парламентскую делегацию из зала заседаний 26-й сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия. Пока русофоб кричал эти слова с трибуны на площади перед зданием парламента уже собиралась толпа с плакатами "Россия — оккупант", "Русские, убирайтесь вон".

После этого Зурабишвили совершила грубейшую ошибку — назвала Россию "оккупантом" и "врагом", то есть поощрила игры оппозиционеров. Здесь президент РФ отреагировал правильно. Владимир Путин с 8 июля приостановил ависаообщение с Грузией. Потери Грузии от сокращения туристического потока оцениваются в 2 миллиарда лари (около 710 миллионов долларов), по оценкам Национальной администрации туризма.

"Необходимо предотвратить это (оскорбления Путина) на корню, чтобы знали цену своим поступкам", — сказал RT председатель комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров. "Этот журналист оскорбил не президента, а всю нашу страну. Необходимо, чтобы Следственный комитет России возбудил уголовное дело против этого негодяя по факту оскорбления российского лидера", — сказал Джабаров. По словам сенатора, то, что произошло в Грузии, выходит за рамки цивилизованности."Я бы пошел дальше и ввел торговое эмбарго, жесткую санкционную политику.

Но Москве стоит вспомнить, как она проглотила нецензурные высказывания в адрес Путина со стороны главы МИД Украины Андрея Дещицы в 2014 году и главы МВД Арсена Авакова в 2019 году. За оскорбление президента российские граждане сегодня наказываются рублем, необходимо распространить это и на зарубежных, как их называет Путин, "партнеров". И здесь Джабарову надо бы не только возмущаться, а инициировать соответсвующие законы.

В заключение можно сказать несколько вразумительных слов в адрес тех сограждан, которых, по-прежнему тянет отдыхать на Украину и в Грузию, где в одном из кафе написано при входе, что если вы не поддерживаете то, что Россия — "оккупант", вас здесь не обслужат или набавляют вам за "русскость" 20% к счету. Этим вы , как законодатели, также поддерживаете русофобию и оскорбления в адрес своего президента, как бы вы к нему не относились.

Как говорят американцы: "Моя страна может быть плохой, но это моя страна", а китайцы отказываются покупать iPhone в отместку за санкционирование Huawei.

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