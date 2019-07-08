Грузинский телеканал приостановил вещание после брани в адрес Путина

Грузинский телеканал "Рустави-2" приостановил свое вещание.



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Об этом заявил генеральный директор телеканал Ника Гварамия, сообщает официальный сайт "Рустави-2".

Напомним, что в эфире грузинского телеканала недавно прозвучала нецензурная брань в адрес действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. Журналист Георгий Габуния в рамках своей авторской программы на "Рустави-2" назвал российского президента "вонючим оккупантом", а также заявил, что ему и "его рабам" нет места "на нашей красивой земле".

Ника Гварамия заявил, что сотрудники телеканала находятся в опасности и подвергаются атакам со стороны протестующих, которые вышли на митинг у здания компании. Гендиректор "Рустави-2" призвал Министерство внутренних дел Грузии защитить журналистов.

Гварамия указал, что телеканал восстановит вещание сразу же после того, как репортерам будет обеспечена безопасность.

Отметим, что действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила выходку Георгия Габунии. Глава постсоветской республики заявила, что такое поведение идет вразрез с грузинскими традициями и способствует обострению отношений между Москвой и Тбилиси.

Это и спровоцировало акции протеста возле здания телекомпании "Рустави-2". Митингующие опасаются, что неосторожные заявления Георгия Габунии повредят и без того резко ухудшившимся отношениям между Россией и Грузией.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвал Россию отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

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