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Дом в Чистом переулке: расследование задолженностей и тайные связи бывшего замглавы Минобороны

"Особняк Мастера" оброс многомиллионными долгами

3:00
Недвижимость

Дом в Чистом переулке, который ранее принадлежал бывшему замглаве Минобороны Тимуру Иванову, был сдан в аренду на 49 лет с гибкой ставкой в размере 1-2 миллионов рублей ежегодно. Это считается невысокой ценой для дома в центре Москвы, однако даже эти платежи не были уплачены командой бывшего чиновника в течение двух лет, по информации телеграм-канала Mash.

"Особняк Мастера" оброс многомиллионными долгами
Фото: Shany Mil-Man, Gesher Theater by Gesher archive is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

В 2019 году департамент городского имущества потребовал взыскать с арендаторов 524 тысячи рублей задолженности, суд обязал владельцев заплатить 417 тысяч рублей. В 2020 году ДГИ выявила еще 2,035 миллиона рублей долга. Однако на тот момент суд не принял иск. Также было отклонено исковое заявление департамента от 2021 года на сумму в 1,173 миллиона рублей из-за оформительских ошибок.

В здании зарегистрировано ООО "Дворянское гнездо", которое специализируется на управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом. Оборот за 2023 год составил 4,2 миллиона рублей, в то время как в 2022 году компания вообще не имела выручки. За последние два года компания убыточно функционировала с потерей в размере 24 миллионов рублей.

Согласно одной из версий исследователей, особняк считается местом проживания главного героя романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

Информацию о том, что особняк зарегистрирован на водителя, он сообщил во время проведения обыска и опроса, который состоялся в доме 24 апреля. Водитель работал в семье Иванова в течение 12 лет и в основном взаимодействовал с Светланой Захаровой, супругой бывшего замминистра (по документам — бывшей). Водитель доставлял дочерей жены Иванова в школу, забирая их из дома №4 в Чистом переулке.

Как сообщало EADaily, Иванов был задержан по подозрению в получении взятки. С марта 2013 года по назначение на должность заместителя министра обороны в 2016 году он занимал должность генерального директора ОАО "Оборонстрой", специализирующегося на строительстве жилья для военных.

Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Он находится в СИЗО "Лефортово" в Москве. 24 апреля министр обороны России Сергей Шойгу отстранил Тимура Иванова от должности замминистра.

Сумма взятки, предположительно полученной бывшим замминистром обороны Тимуром Ивановым, может превышать один миллиард рублей. В эту сумму включены материальные блага и услуги крупных подрядчиков.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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