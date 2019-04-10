Задержанные за попытку кражи статуи в Русском музее не собирались воровать скульптуру

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал журналистам о двух мужчинах, которые попытались вынести скульптуру из Русского музея в Санкт-Петербурге. По словам Грибакина, злоумышленники спустились с моста по веревке, что пронести одну из статуй через ров.
Мужчин с экспонатом в руках увидел сторож музея и вызвал правоохранителей. Прибывшие росгвардейцы обнаружили, как один из воров пытается зацепить статуя крюком. Злоумышленники были задержаны на месте.
Как выяснилось позже, уже в отделении полиции, задержанные не собирались воровать статую. Двое бездомных просто хотели собрать монеты, которые бросают в сторону статуй туристы. После разъяснительной беседы мужчин отпустили на свободу.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о пропаже картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" в Объединенных Арабских Эмиратах. Работники филиала Лувра в Абу-Даби не знают места нахождения картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира", которая признана самым дорогим произведением искусства в истории. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.
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