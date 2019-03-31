В ОАЭ пропала самая дорогая картина в мире

Работники филиала Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби не знают места нахождения картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира", которая признана самым дорогим произведением искусства в истории. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По информации журналистов, картину предполагалось выставить в Абу-Даби в сентябре прошлого года, однако позднее власти столицы отказались от показа по неизвестным причинам.

Местонахождение карты в настоящее время неизвестно как работникам парижского Лувра, так и их коллегам из Абу-Даби. Французские власти надеются, что картина да Винчи вскоре найдется, подчеркивается в материале.

Напомним, картина "Спаситель мира" была продана в 2017 году на аукционе за 400 миллионов долларов. С учетом всех налоговых сборов сумма сделки превысила 450 миллионов долларов. Покупателем стал саудовский принц Аль Сауд. Предыдущим владельцем картины являлся российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемого в ограблении Третьяковской галереи. 31-летний задержанный уже ранее привлекался по делу о хранении наркотиков.

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