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Риски и рекомендации: что стоит знать о наращивании ресниц

Наращивание ресниц: возможные риски и кто не должен использовать эту процедуру

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На первый взгляд, нарощенные ресницы кажутся идеальным решением для создания привлекательного образа, но за этим процессом скрываются определенные риски, которые не стоит пренебрегать. Например, случай жительницы Лондона, которая почти потеряла зрение из-за наращивания ресниц, стал наглядным доказательством опасностей этой процедуры. Лилли Барретт испытала серьезные проблемы с глазом из-за бактерий, попавших внутрь глазного яблока через контактные линзы, что привело к развитию язвы роговицы. Хотя ее зрение постепенно восстанавливается после длительного лечения, она все равно вынуждена будет пройти операцию.

Наращивание ресниц: возможные риски и кто не должен использовать эту процедуру
Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Этот случай подчеркивает важность выбора ежедневных контактных линз для тех, кто решает наращивать ресницы. Кроме того, людям с повышенной чувствительностью глаз или склонным к конъюнктивитам лучше воздержаться от данной процедуры.

Одним из основных рисков наращивания ресниц является раздражение глаз, вызванное использованием клея, который необходим для прикрепления искусственных ресниц к натуральным. Даже гипоаллергенные составы могут вызвать воспаление или раздражение тканей глаза, что может ухудшить их состояние. Важно предварительно проверить реакцию на клей, проведя тест на коже, и предпочитать составы без латекса и формальдегида.

Кроме того, наращивание ресниц может повредить натуральные ресницы из-за увеличенной нагрузки и потери их естественной силы. По мере роста искусственных ресниц они могут становиться тяжелее для натуральных, что способствует их поломке.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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