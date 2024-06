Риски и рекомендации: что стоит знать о наращивании ресниц

На первый взгляд, нарощенные ресницы кажутся идеальным решением для создания привлекательного образа, но за этим процессом скрываются определенные риски, которые не стоит пренебрегать. Например, случай жительницы Лондона, которая почти потеряла зрение из-за наращивания ресниц, стал наглядным доказательством опасностей этой процедуры. Лилли Барретт испытала серьезные проблемы с глазом из-за бактерий, попавших внутрь глазного яблока через контактные линзы, что привело к развитию язвы роговицы. Хотя ее зрение постепенно восстанавливается после длительного лечения, она все равно вынуждена будет пройти операцию.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license