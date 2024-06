Секреты здоровья: что ногти могут рассказать о вашем организме

Состояние ногтей может быть индикатором недостатка витаминов и минералов в организме, а также сигнализировать о различных заболеваниях, включая проблемы с легкими. Врач-терапевт Надежда Чернышова подчеркивает, что грибковые инфекции являются одной из наиболее распространенных причин изменения состояния ногтей, таких как их матовость, ломкость и утолщение. Она советует обратиться к дерматологу для проведения анализов и диагностики.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.