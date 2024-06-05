Секреты здоровья: что ногти могут рассказать о вашем организме

Матовые и неоднородные: что говорит состояние ногтей о заболеваниях

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Состояние ногтей может быть индикатором недостатка витаминов и минералов в организме, а также сигнализировать о различных заболеваниях, включая проблемы с легкими. Врач-терапевт Надежда Чернышова подчеркивает, что грибковые инфекции являются одной из наиболее распространенных причин изменения состояния ногтей, таких как их матовость, ломкость и утолщение. Она советует обратиться к дерматологу для проведения анализов и диагностики.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.

Изменение формы ногтей также может быть признаком различных патологий, особенно при хронических заболеваниях дыхательной системы, которые могут привести к чрезмерной выпуклости или ребристости ногтей. Появление белых пятен или полос на ногтях может указывать на недостаток витаминов и минералов, и в таких случаях также рекомендуется обратиться к врачу для назначения необходимых анализов и дальнейшего лечения.