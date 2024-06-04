Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме хотят утвердить дресс-код для артистов после скандала с Бузовой
Россияне считают идеальной продолжительностью отпуска две недели
Тренер "Зенита" Семак заверил, что команда не устала от постоянных побед
Диетолог Разарёнова: людям с язвой и гастритом нельзя употреблять томатный сок
В Перми будут сняты новые эпизоды фильма о семье Романовых
Bloomberg: до 30% машин списывают на свалку вместо ремонта
"Чисто военная победа над Украиной невозможна" - Андрей Пинчук о ситуации на фронте
Туристам рассказали, как выбрать чемодан
Кукурузный салат: очень легко готовится

Разногласия во взглядах: антитренды в макияже глаз, которые привлекают мужчин

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Как бы женщины ни спорили, макияж помогает нам чувствовать себя комфортнее и увереннее, особенно если рядом человек, который очень нравится. При этом никто не отрицает, что красивый макияж поднимает настроение, а в последнее время нам всем это необходимо. Однако представления о привлекательном макияже у мужчин и женщин часто сильно различаются. Многие мужчины могут быть привлечены настоящими антитрендами. Мы решили обсудить, какие немодные элементы макияжа привлекают мужчин.

Разногласия во взглядах: антитренды в макияже глаз, которые привлекают мужчин
Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Во-первых, жесткий контуринг. Грубые переходы на лице уже не в моде, но четкость линий все еще привлекает многих мужчин. Несмотря на тренд на естественность, плотный тон и четко очерченные скулы и подбородок часто привлекают внимание. Однако, если вам не нравится эффект "штукатурки", не стоит менять легкий флюид на плотный тон и контурирующий карандаш.

Во-вторых, глухой матовый финиш. Хотя естественный тон с легким подсвечиванием кажется идеальным, многие мужчины предпочитают матовое лицо. Несмотря на прошлогодний тренд на матирование, в этом сезоне лучше избегать полностью матового покрытия, добавив румяна или хайлайтер.

В-третьих, контурирование губ карандашом. Этот тренд уже сошел на нет, но многим мужчинам он все еще нравится. Если у вас пухлые губы, лучше использовать помаду и прозрачный блеск, слегка подчеркивая контур. Для повседневного макияжа можно слегка растушевать карандаш по контуру губ и добавить блеск в центре.

В-четвертых, ресницы 3D. Пушистые ресницы всегда актуальны, но важно не переусердствовать. Сегодня в моде естественность, и ресницы 3D не подходят. Мужчины часто восхищаются длинными искусственными ресницами, даже понимая, что это результат салонной процедуры. Однако лучше выбрать классические 2D ресницы для более естественного эффекта.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать помидоры в жару

Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?

Главное, не навредить во время полива
Эти средства победят паутинный клещ и тлю
Чем обработать огурцы от паутинного клеща и тли
Желтеют листья огурцов: рассказываем, что поможет решить проблему
NetEase: в России испытывают литографы — и это удивительная новость
Лето — идеальное время для коррекции веса и метаболизма Дмитрий Плотников Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев В США заявили, что КНДР показала силу своей ракетной артиллерии Петр Ермилин
Вот как нужно ухаживать за голубикой в июне
Это самая умная порода собак: берите ее, если хотите лучшую из лучших
Как использовать скошенную траву из газонокосилки
Как использовать скошенную траву из газонокосилки
Последние материалы
Тренер "Зенита" Семак заверил, что команда не устала от постоянных побед
Диетолог Разарёнова: людям с язвой и гастритом нельзя употреблять томатный сок
В Перми будут сняты новые эпизоды фильма о семье Романовых
Bloomberg: до 30% машин списывают на свалку вместо ремонта
"Чисто военная победа над Украиной невозможна" - Андрей Пинчук о ситуации на фронте
Немецкие банки готовятся к многомиллионным выплатам по иску российской компании
Туристам рассказали, как выбрать чемодан
Кукурузный салат: очень легко готовится
Эксперты ответили, что такое "злая рука"
Как вырастить редис без стрелкования?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников