Разногласия во взглядах: антитренды в макияже глаз, которые привлекают мужчин

2:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Как бы женщины ни спорили, макияж помогает нам чувствовать себя комфортнее и увереннее, особенно если рядом человек, который очень нравится. При этом никто не отрицает, что красивый макияж поднимает настроение, а в последнее время нам всем это необходимо. Однако представления о привлекательном макияже у мужчин и женщин часто сильно различаются. Многие мужчины могут быть привлечены настоящими антитрендами. Мы решили обсудить, какие немодные элементы макияжа привлекают мужчин.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Во-первых, жесткий контуринг. Грубые переходы на лице уже не в моде, но четкость линий все еще привлекает многих мужчин. Несмотря на тренд на естественность, плотный тон и четко очерченные скулы и подбородок часто привлекают внимание. Однако, если вам не нравится эффект "штукатурки", не стоит менять легкий флюид на плотный тон и контурирующий карандаш.

Во-вторых, глухой матовый финиш. Хотя естественный тон с легким подсвечиванием кажется идеальным, многие мужчины предпочитают матовое лицо. Несмотря на прошлогодний тренд на матирование, в этом сезоне лучше избегать полностью матового покрытия, добавив румяна или хайлайтер.

В-третьих, контурирование губ карандашом. Этот тренд уже сошел на нет, но многим мужчинам он все еще нравится. Если у вас пухлые губы, лучше использовать помаду и прозрачный блеск, слегка подчеркивая контур. Для повседневного макияжа можно слегка растушевать карандаш по контуру губ и добавить блеск в центре.

В-четвертых, ресницы 3D. Пушистые ресницы всегда актуальны, но важно не переусердствовать. Сегодня в моде естественность, и ресницы 3D не подходят. Мужчины часто восхищаются длинными искусственными ресницами, даже понимая, что это результат салонной процедуры. Однако лучше выбрать классические 2D ресницы для более естественного эффекта.