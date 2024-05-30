Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Олег Акулич заявил, что Анастасия Заворотнюк всегда была молодой
Армия России разрезает подразделения ВСУ на части, а затем уничтожает
В Оренбурге дело получившей взятку экс-сотрудницы прокуратуры передано в суд
Профессор Морозов: каловая трансплантация может стать методом лечения рака и деменции
Пивоварова рассказала, какие три теннисистки являются для неё лидерами "Ролан Гаррос"
Авиакомпания S7 решила доплачивать за перелет с младенцами
Названа бывшая республика СССР с наибольшим ростом пенсий
Не включили поворотник: вот что ждет вас в случае аварии
Эксперты объяснили, почему днем кошка игнорирует хозяина, а ночью приходит спать
Избегайте этих четырех ингредиентов в помаде: секреты безопасного макияжа губ

Избегайте приобретения помады, содержащей следующие четыре компонента

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Косметические продукты должны сочетать в себе как качество, так и безопасность. Важно, чтобы состав макияжа не вызывал раздражения или аллергических реакций при нанесении на лицо. Для избежания неприятностей следует внимательно изучать состав косметики. В помадах, например, иногда можно наткнуться на четыре опасных компонента.

Избегайте приобретения помады, содержащей следующие четыре компонента
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Твердые парафины, произведенные из нефтепродуктов, могут создавать на губах пленку, делая помаду более стойкой. Однако они могут забивать поры и лишать кожу воздуха, что вызывает ощущение сухости и дискомфорта. При попадании парафинов в рот возникает неприятный вкус, который сохраняется на протяжении нескольких часов.

Фенол и ментол, предназначенные для увлажнения губ, могут вызывать аллергические реакции и раздражение, делая губы более чувствительными, особенно в холодную погоду.

Циннаматы, добавляемые в помаду для создания приятного аромата, часто содержатся в продуктах с запахом розы или пудры. Они могут вызывать аллергические реакции и воспаления у тех, кто предрасположен к сухости губ. Если вы склонны к подобным проблемам, стоит избегать ароматизированных средств.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Принц Уильям появился с Кейт Миддлтон в Уэльсе

Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.

В Сети появилось ранее неопубликованное фото Кейт Миддлтон
Татьяна Брухунова показала шикарную квартиру
Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
Где лучше сажать перец на дачном участке: в тени или на солнце
Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше Дмитрий Плотников Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
С тлёй на смородине можно справиться быстро: обработайте кусты этими средствами без "химии"
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Российские самолеты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года
Российские самолеты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года
Последние материалы
Армия России разрезает подразделения ВСУ на части, а затем уничтожает
В Оренбурге дело получившей взятку экс-сотрудницы прокуратуры передано в суд
Профессор Морозов: каловая трансплантация может стать методом лечения рака и деменции
Пивоварова рассказала, какие три теннисистки являются для неё лидерами "Ролан Гаррос"
Авиакомпания S7 решила доплачивать за перелет с младенцами
Названа бывшая республика СССР с наибольшим ростом пенсий
Не включили поворотник: вот что ждет вас в случае аварии
Эксперты объяснили, почему днем кошка игнорирует хозяина, а ночью приходит спать
Черника обладает уникальными свойствами
Избегайте приобретения помады, содержащей следующие четыре компонента
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников