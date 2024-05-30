Избегайте этих четырех ингредиентов в помаде: секреты безопасного макияжа губ

Избегайте приобретения помады, содержащей следующие четыре компонента

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Косметические продукты должны сочетать в себе как качество, так и безопасность. Важно, чтобы состав макияжа не вызывал раздражения или аллергических реакций при нанесении на лицо. Для избежания неприятностей следует внимательно изучать состав косметики. В помадах, например, иногда можно наткнуться на четыре опасных компонента.

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Твердые парафины, произведенные из нефтепродуктов, могут создавать на губах пленку, делая помаду более стойкой. Однако они могут забивать поры и лишать кожу воздуха, что вызывает ощущение сухости и дискомфорта. При попадании парафинов в рот возникает неприятный вкус, который сохраняется на протяжении нескольких часов.

Фенол и ментол, предназначенные для увлажнения губ, могут вызывать аллергические реакции и раздражение, делая губы более чувствительными, особенно в холодную погоду.

Циннаматы, добавляемые в помаду для создания приятного аромата, часто содержатся в продуктах с запахом розы или пудры. Они могут вызывать аллергические реакции и воспаления у тех, кто предрасположен к сухости губ. Если вы склонны к подобным проблемам, стоит избегать ароматизированных средств.