Как осветлить губы в домашних условиях: пять способов с использованием натуральных ингредиентов

Как сделать губы розовыми и привлекательными: простые натуральные средства

2:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Розовые и сочные губы всегда привлекательны, но различные факторы могут омрачить их красоту. Среди распространенных причин их потемнения - чрезмерное воздействие солнца, аллергии, использование некачественной косметики, курение, высокое потребление кофеина и гормональные нарушения. Однако, можно осветлить губы с помощью натуральных средств от femina.in, не прибегая к дорогостоящим продуктам или процедурам.

Фото: openverse.org by Haleyface is licensed under CC BY 2.0.

Роза

Этот цветок обладает успокаивающими, охлаждающими и увлажняющими свойствами, которые помогают придать губам естественный розовый оттенок. Смешайте одну каплю розовой воды с несколькими каплями меда и нанесите на губы. Повторяйте процедуру три-четыре раза в день.

Свёкла

Она обладает природными отбеливающими свойствами, которые могут осветлить темные губы. Наносите свежий свекольный сок перед сном и смывайте его утром. Естественный красный цвет сока придаст вашим губам розовый оттенок. Делайте это ежедневно для заметного результата.

Гранат

Он увлажняет сухие и обезвоженные губы, восстанавливая их естественный цвет. Смешайте одну столовую ложку измельченных зерен граната с молочными сливками и розовой водой. Нанесите смесь на губы и аккуратно помассируйте несколько минут. Смойте теплой водой.

Огурец

Этот овощ обладает осветляющими свойствами, которые могут сделать вашу кожу светлее. Аккуратно потрите губы ломтиком огурца, чтобы они впитали сок. Делайте это по пять каждый день.

Миндальное масло

Это масло широко используется для лечения кожи благодаря своим смягчающим и увлажняющим свойствам. Смешайте пять-шесть капель миндального масла с одной столовой ложкой меда и наносите на губы, когда они становятся сухими. Через несколько дней вы заметите, что ваши губы стали мягче и приобрели естественное розовое сияние.

Следуя этим простым и доступным рецептам, вы сможете вернуть своим губам их естественную красоту и привлекательность без лишних затрат.

После ЭТОГО Средства Вы НИКОГДА больше не будете использовать помаду. Губы Станут Розовыми и Мягкими