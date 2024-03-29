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Основные принципы ухода за кожей лица в повседневной рутине: 6 ключевых советов

Правильный ухода за кожей лица на каждый день: 6 важных правил

1:06
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Соблюдение правильной ежедневной рутины ухода способствует сохранению молодости и предотвращает появление проблем с кожей. Однако ошибки в этом уходе могут негативно сказаться на состоянии кожи.

Правильный ухода за кожей лица на каждый день: 6 важных правил
Фото: Нейросеть Шедеврум

Важно правильно выбирать средства ухода, учитывая особенности вашей кожи, а также регулярно проводить процедуры очищения, тонизирования, увлажнения и питания. Используйте скраб или пилинг 1-2 раза в неделю для удаления загрязнений и омертвевших клеток. При нанесении средств следует использовать массажные линии и подушечки пальцев, чтобы избежать растяжения кожи. Также стоит обратить внимание на выбор полотенец: для лица лучше использовать мягкую ткань или бумажные салфетки. Подбирая крем, учитывайте временной период и тип кожи: легкие текстуры и средства с защитным фактором подойдут для лета, а более плотные крема — для зимы. После нанесения крема дайте ему впитаться перед нанесением макияжа.

Дополнительно, выполнение гимнастики для лица поможет укрепить мышцы лица и улучшить тургор кожи.

5 ПРАВИЛ ДОМАШНЕГО УХОДА
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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