Основные принципы ухода за кожей лица в повседневной рутине: 6 ключевых советов

Правильный ухода за кожей лица на каждый день: 6 важных правил

1:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Соблюдение правильной ежедневной рутины ухода способствует сохранению молодости и предотвращает появление проблем с кожей. Однако ошибки в этом уходе могут негативно сказаться на состоянии кожи.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Важно правильно выбирать средства ухода, учитывая особенности вашей кожи, а также регулярно проводить процедуры очищения, тонизирования, увлажнения и питания. Используйте скраб или пилинг 1-2 раза в неделю для удаления загрязнений и омертвевших клеток. При нанесении средств следует использовать массажные линии и подушечки пальцев, чтобы избежать растяжения кожи. Также стоит обратить внимание на выбор полотенец: для лица лучше использовать мягкую ткань или бумажные салфетки. Подбирая крем, учитывайте временной период и тип кожи: легкие текстуры и средства с защитным фактором подойдут для лета, а более плотные крема — для зимы. После нанесения крема дайте ему впитаться перед нанесением макияжа.

Дополнительно, выполнение гимнастики для лица поможет укрепить мышцы лица и улучшить тургор кожи.

5 ПРАВИЛ ДОМАШНЕГО УХОДА