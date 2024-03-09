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Имеет ли аммиак вредные свойства, и насколько безопасны его альтернативы: колорист ответил на вопросы про окрашивание

Вреден ли аммиак, насколько безопасны его заменители

1:13
Моя семья » Красота и стиль

Экспертное обсуждение безопасности окрашивания волос с Алексеем Французовым выявляет, что аммиак, хоть и несет определенные риски для мастера в силу его ингаляции, обычно не представляет значительной опасности для клиента. Неприятный запах аммиака является основным недостатком для клиента во время процедуры, но современные красители часто включают ароматизаторы, смягчая этот недуг.

Вреден ли аммиак, насколько безопасны его заменители
Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Альтернативные красители, лишенные аммиака, такие как моноэтаноламин, этаноламин или аргинин, предлагаются как более безопасные варианты. Однако их использование также имеет свои риски, включая возможное токсическое воздействие на волосы, если неудачно смыть или использовать неподходящий шампунь.

Вопрос о том, что лучше — красители с аммиаком или без него, зависит от индивидуальных особенностей и предпочтений каждого клиента. Например, людям с чувствительной кожей головы могут подойти более мягкие безаммиачные красители. Тем не менее, важно помнить, что некачественный уход за окрашенными волосами также может привести к проблемам, а само осветление волос всегда является травматичной процедурой, требующей особого внимания к восстановлению волос.

Насколько вредно окрашивание волос
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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