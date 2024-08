Как выбрать автомобиль, который не подведёт в дороге

Автоэксперт Антюфьев: какие авто способны преодолеть 300 тысяч километров

Некоторые модели автомобилей марок Ford, Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen и Skoda могут преодолеть более 300 тысяч километров без серьёзных технических проблем. Об этом сообщил глава отдела оценки колесной техники в ГК "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфьев.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Валерий Антюфьев отмечает, что в пятёрку наиболее надёжных моделей входит Ford Kuga второго поколения с 2,5-литровым атмосферным двигателем. По мнению эксперта, простота и надёжность конструкции этого мотора делают автомобиль способным преодолеть большие расстояния без значительных поломок.

Также эксперт выделил Kia Rio и Hyundai Solaris, которые, по его словам, могут стать отличными спутниками в длительных поездках. Однако он предупреждает, что у этих моделей катализатор может выйти из строя ещё до достижения 100 тысяч километров пробега.

Ещё одной надёжной моделью, по мнению Антюфьева, является Renault Logan с двигателями объёмом 1,4 литра и 1,6 литра. Впрочем, он отметил, что у этих автомобилей может возникнуть проблема с ремнями ГРМ, которая сейчас встречается довольно часто.

