Секреты метаболизма: почему дефицита калорий недостаточно для похудения

Фитнес-тренер Леон Болмер рассказал, из-за чего люди иногда не могут похудеть, даже соблюдая дефицит калорий.
Он посоветовал есть больше продуктов, богатых клетчаткой, и добавлять белок в пищу. Это поможет не проголодаться быстро.
Также стоит избегать сладких напитков и не есть сахар.
А также нужно помнить, что от чрезмерного ограничения калорий, может замедлиться метаболизм и появиться сильное чувство голода.
Ежедневный дефицит должен быть примерно 500 калорий, добавил Леон.
Болмер рекомендует каждому человеку разрабатывать индивидуальный план похудения, а не копировать чужие.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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