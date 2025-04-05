Секреты метаболизма: почему дефицита калорий недостаточно для похудения

0:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Леон Болмер рассказал, из-за чего люди иногда не могут похудеть, даже соблюдая дефицит калорий.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лишний вес

Он посоветовал есть больше продуктов, богатых клетчаткой, и добавлять белок в пищу. Это поможет не проголодаться быстро.

Также стоит избегать сладких напитков и не есть сахар.

А также нужно помнить, что от чрезмерного ограничения калорий, может замедлиться метаболизм и появиться сильное чувство голода.

Ежедневный дефицит должен быть примерно 500 калорий, добавил Леон.

Болмер рекомендует каждому человеку разрабатывать индивидуальный план похудения, а не копировать чужие.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

