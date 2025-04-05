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У точки возврата? Западные компании уточняют условия размещения рекламы на телеканалах России

1:32
Экономика

Западные компании начали проявлять интерес к возвращению на телеканалы России и уточнять условия размещения рекламы у Национального рекламного альянса (НРА). Среди заинтересованных фирм — южнокорейские компании.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Пока эти обращения имеют предварительный характер: запросы направлены на выяснение существующих возможностей и форматов взаимодействия, как пояснили в НРА, пишет "Царьград".

Тем не менее, в рекламных компаниях считают, что говорить о возвращении иностранных рекламодателей пока рано. По их данным, восстановление рекламы на телевидении у таких компаний вряд ли произойдет раньше 2026 года. Однако в случае возобновления рекламы темпы роста рынка могут составить 25%.

Следует напомнить, что ряд зарубежных компаний приостановил свою маркетинговую деятельность в России в 2022 году. В 2021 году бюджеты западных компаний, входивших в топ-30 крупнейших рекламодателей, составили 49,6 миллиарда рублей, что почти равняется трети от общей суммы в 154,2 миллиарда рублей.

При этом объем рекламы в России продолжает динамично расти и в 2024 году достиг 903,6 миллиарда рублей, согласно данным Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР).

Уточнения

Рекла́ма — направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого производится распространение информации для привлечения внимания к объекту рекламирования, с целью формирования или поддержания интереса к нему.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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