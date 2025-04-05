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Как превратить брокколи в кулинарную звезду — один трюк, и даже дети просят добавку

1:50
Еда

Быстрый, вкусный и полезный — этот завтрак с брокколи и сыром не просто насытит, но и зарядит энергией без тяжести. Мягкий омлет, хрустящие овощи, расплавленный сыр и сливочный вкус — разве не идеальное начало дня?

Омлет
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Омлет

Что понадобится (на 2 порции):

  • Яйца — 3 шт.

  • Брокколи — 200 г

  • Молоко — 4 ст. л.

  • Твёрдый сыр — 50 г

  • Сливочное масло — 40 г

  • Соль и перец — по вкусу

Для подачи (по желанию):
салатные листья, томаты черри, огурец, бобы эдамаме

Как готовить — пошагово:

1. Подготовим брокколи
Раздели капусту на небольшие соцветия. Опусти их в кипящую подсоленную воду и отвари в течение 3 минут. Затем откинь на дуршлаг и промокни бумажным полотенцем.

2. Натри сыр
Выбирай любимый твёрдый сорт — он будет аппетитно тянуться в омлете.

3. Сделай омлетную основу
Взбей яйца с солью и перцем. Добавь молоко и ещё раз хорошо перемешай.

4. Обжарь брокколи
В сковороде растопи сливочное масло. Подрумянь брокколи на среднем огне с каждой стороны — около 2 минут.

5. Залей и посыпь
Залей капусту яично-молочной смесью и посыпь тертым сыром. Накрой крышкой.

6. Доведи до готовности
Готовь на медленном огне 5-6 минут — до полной схватки омлета.

7. Подавай с хрустящими овощами
Разрежь омлет на порции и выложи на тарелку с зеленью, черри и свежими овощами. Можно добавить бобы — получится полноценный, сбалансированный приём пищи.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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