Как превратить брокколи в кулинарную звезду — один трюк, и даже дети просят добавку

Быстрый, вкусный и полезный — этот завтрак с брокколи и сыром не просто насытит, но и зарядит энергией без тяжести. Мягкий омлет, хрустящие овощи, расплавленный сыр и сливочный вкус — разве не идеальное начало дня?
Яйца — 3 шт.
Брокколи — 200 г
Молоко — 4 ст. л.
Твёрдый сыр — 50 г
Сливочное масло — 40 г
Соль и перец — по вкусу
Для подачи (по желанию):
салатные листья, томаты черри, огурец, бобы эдамаме
1. Подготовим брокколи
Раздели капусту на небольшие соцветия. Опусти их в кипящую подсоленную воду и отвари в течение 3 минут. Затем откинь на дуршлаг и промокни бумажным полотенцем.
2. Натри сыр
Выбирай любимый твёрдый сорт — он будет аппетитно тянуться в омлете.
3. Сделай омлетную основу
Взбей яйца с солью и перцем. Добавь молоко и ещё раз хорошо перемешай.
4. Обжарь брокколи
В сковороде растопи сливочное масло. Подрумянь брокколи на среднем огне с каждой стороны — около 2 минут.
5. Залей и посыпь
Залей капусту яично-молочной смесью и посыпь тертым сыром. Накрой крышкой.
6. Доведи до готовности
Готовь на медленном огне 5-6 минут — до полной схватки омлета.
7. Подавай с хрустящими овощами
Разрежь омлет на порции и выложи на тарелку с зеленью, черри и свежими овощами. Можно добавить бобы — получится полноценный, сбалансированный приём пищи.
Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
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