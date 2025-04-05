Как превратить брокколи в кулинарную звезду — один трюк, и даже дети просят добавку

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Быстрый, вкусный и полезный — этот завтрак с брокколи и сыром не просто насытит, но и зарядит энергией без тяжести. Мягкий омлет, хрустящие овощи, расплавленный сыр и сливочный вкус — разве не идеальное начало дня?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Омлет

Что понадобится (на 2 порции):

Яйца — 3 шт.

Брокколи — 200 г

Молоко — 4 ст. л.

Твёрдый сыр — 50 г

Сливочное масло — 40 г

Соль и перец — по вкусу

Для подачи (по желанию):

салатные листья, томаты черри, огурец, бобы эдамаме

Как готовить — пошагово:

1. Подготовим брокколи

Раздели капусту на небольшие соцветия. Опусти их в кипящую подсоленную воду и отвари в течение 3 минут. Затем откинь на дуршлаг и промокни бумажным полотенцем.

2. Натри сыр

Выбирай любимый твёрдый сорт — он будет аппетитно тянуться в омлете.

3. Сделай омлетную основу

Взбей яйца с солью и перцем. Добавь молоко и ещё раз хорошо перемешай.

4. Обжарь брокколи

В сковороде растопи сливочное масло. Подрумянь брокколи на среднем огне с каждой стороны — около 2 минут.

5. Залей и посыпь

Залей капусту яично-молочной смесью и посыпь тертым сыром. Накрой крышкой.

6. Доведи до готовности

Готовь на медленном огне 5-6 минут — до полной схватки омлета.

7. Подавай с хрустящими овощами

Разрежь омлет на порции и выложи на тарелку с зеленью, черри и свежими овощами. Можно добавить бобы — получится полноценный, сбалансированный приём пищи.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

