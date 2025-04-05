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Безопаснее и дешевле: как теперь возводят частные дома

2:06
Недвижимость

Хотите построить частный дом и быть уверенными, что вас не обманут? С марта 2025 года в России действует закон, который это обеспечивает. Теперь индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) можно вести через эскроу-счета — так же, как давно и успешно делают в многоквартирном строительстве.

Строительство дома из клеёного бруса
Фото: Wikimedia Commons by Светлана Глазкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Строительство дома из клеёного бруса

Что происходит сейчас

На платформе строим. дом.рф уже зарегистрированы 2,5 тысячи подрядчиков, готовых работать по новой схеме. Более 100 договоров уже заключены, а общая площадь домов, строящихся с применением эскроу, превышает 12 тысяч квадратных метров. Средняя площадь одного дома — около 110 кв. м, и строятся они в среднем за восемь месяцев.

Где строят активнее всего

Особенно активно система прижилась в Московской, Тюменской и Астраханской областях, а также в Краснодарском крае и республиках Башкортостан, Бурятия и Татарстан.

Почему это важно

"Теперь механизм эскроу применяется и в ИЖС. Мы видим, что у людей растёт интерес к жизни на своём участке", — отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что за прошлый год было построено более 62 млн кв. м жилья — рекордный показатель за всю историю страны. Новый закон помогает сделать этот процесс более безопасным и прозрачным. Финансы граждан под защитой, риск обмана минимизирован.

А есть ли выгода

Да! Для подрядчиков, работающих по эскроу-счетам, отменён НДС. Это делает строительство доступнее. По расчётам ДОМ. РФ, на доме стоимостью 7,8 млн рублей можно сэкономить до 600 тысяч рублей.

"Почти 70% российских семей мечтают о собственном доме. Новый закон — это шаг к их мечте", — говорит гендиректор ДОМ. РФ Виталий Мутко.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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