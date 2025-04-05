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Маска из Турции творит чудеса с кожей — и готовится за 2 минуты

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Эффект как после салонной процедуры — но за пару минут и из того, что уже есть на кухне. Именно за это миллионы женщин по всему миру влюбились в простую, но эффективную турецкую маску для лица. Её рецепт — подарок от мам и бабушек, передаваемый из поколения в поколение, а результат — подтянутая, сияющая и напитанная кожа.

Косметолог
Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian
Косметолог

Что делает эту маску особенной

Секрет в сбалансированном составе: каждый ингредиент работает на пользу коже.

  • Желток питает и смягчает;

  • Мёд удерживает влагу, борется с воспалениями;

  • Корица улучшает микроциркуляцию, придаёт здоровый румянец;

  • Витамин E — мощный антиоксидант, который поддерживает молодость кожи.

Уже после первого применения лицо выглядит свежее, рельеф кожи выравнивается, а цвет становится более живым.

Как приготовить турецкую маску красоты:

  1. Смешай 1 яичный желток, 1 ч. ложку мёда, &frac14 ч. ложки корицы и 5-6 капель витамина Е.

  2. Наноси маску в 3 слоя, каждый — после высыхания предыдущего (примерно 1 минута на слой).

  3. Третий слой держи 15 минут, затем смой тёплой водой.

Эта процедура подходит для всех типов кожи. Повторяй её 2-3 раза в неделю, и скоро заметишь, как кожа становится более упругой и увлажнённой. Но сначала сделай тест на аллергию: капни немного смеси на запястье и подожди. Если всё хорошо — маска готова к действию!

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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