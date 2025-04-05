Маска из Турции творит чудеса с кожей — и готовится за 2 минуты

Эффект как после салонной процедуры — но за пару минут и из того, что уже есть на кухне. Именно за это миллионы женщин по всему миру влюбились в простую, но эффективную турецкую маску для лица. Её рецепт — подарок от мам и бабушек, передаваемый из поколения в поколение, а результат — подтянутая, сияющая и напитанная кожа.
Секрет в сбалансированном составе: каждый ингредиент работает на пользу коже.
Желток питает и смягчает;
Мёд удерживает влагу, борется с воспалениями;
Корица улучшает микроциркуляцию, придаёт здоровый румянец;
Витамин E — мощный антиоксидант, который поддерживает молодость кожи.
Уже после первого применения лицо выглядит свежее, рельеф кожи выравнивается, а цвет становится более живым.
Смешай 1 яичный желток, 1 ч. ложку мёда, ¼ ч. ложки корицы и 5-6 капель витамина Е.
Наноси маску в 3 слоя, каждый — после высыхания предыдущего (примерно 1 минута на слой).
Третий слой держи 15 минут, затем смой тёплой водой.
Эта процедура подходит для всех типов кожи. Повторяй её 2-3 раза в неделю, и скоро заметишь, как кожа становится более упругой и увлажнённой. Но сначала сделай тест на аллергию: капни немного смеси на запястье и подожди. Если всё хорошо — маска готова к действию!
Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.
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