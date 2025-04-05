Спортивные вещи могут выглядеть дорого — просто попробуйте эти сочетания

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Спортивный стиль давно вышел за пределы спортзалов и стал частью повседневной моды. Однако, чтобы выглядеть не просто комфортно, а элегантно, важно правильно сочетать спортивные вещи с классическими элементами гардероба.

Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian Спортивна девушка

Выбирайте лаконичные фасоны

Оверсайз-худи и свободные брюки легко вписываются в повседневный образ, если дополнить их минималистичной обувью и стильными аксессуарами. Отдавайте предпочтение однотонным вещам или моделям с неброским логотипом.

Играйте на контрастах

Спортивные вещи отлично смотрятся с классическими элементами. Например, трикотажный костюм можно сочетать с элегантным пальто, а худи – с юбкой-карандаш. Белые кроссовки гармонично дополнят строгие брюки или платье.

Делайте ставку на качественные материалы

Чтобы образ выглядел элегантно, выбирайте спортивные вещи из плотного хлопка, трикотажа, кашемира. Они не только комфортны, но и смотрятся дорого.

Аксессуары завершают образ

Добавьте стильную сумку, изящные украшения или солнцезащитные очки – они моментально придадут образу элегантность. Выбирайте минималистичные детали, которые не перегрузят стиль.

Спортивные вещи легко вписать в элегантный гардероб, если сочетать их с классикой и стильными аксессуарами. Главное – баланс между комфортом и изысканностью.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



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