Шашлык был вкусный, но дорогой: за что вас могут оштрафовать на берегу озера

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Романтика — подъехать на машине к озеру, открыть багажник, достать плед и любоваться закатом. А теперь реальность — административка и штраф до 4 тысяч рублей. И всё из-за одной тонкости: ты заехал в водоохранную зону.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в автомобиле

Водоохранная зона — не просто формальность

Это не прихоть и не запрет ради запрета. Водоохранные полосы создаются, чтобы реки, озёра и другие водоёмы не превращались в грязевые ванны из масла, бензина и автомобильной химии. Причём вред может нанести даже стоящая на пляже машина — особенно если песок впитывает всё как губка.

Ширина такой зоны зависит от типа водоёма:

до 10 км — 50 метров от берега,

до 50 км — 100 метров,

свыше 50 км — 200 метров,

у морей — все 500 метров.

Табличка у дороги — не декор

Начало зоны обозначают специальными знаками. Их часто не замечают или игнорируют, особенно летом, когда хочется просто остановиться поближе к воде. Но именно эта ошибка превращается в штраф: для физических лиц — от 3 до 4 тысяч рублей.

Есть законный способ подъехать к воде

Подъезд к берегу возможен, но только при двух условиях:

дорога с твёрдым покрытием;

оборудованная парковка.

Только в этом случае можно двигаться и оставлять авто вблизи воды. Пляжи, грунтовки и "стихийные тропинки" не считаются. Любое съезжание с дороги — формальное нарушение, которое может обернуться протоколом.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале.

