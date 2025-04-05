Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как превратить брокколи в кулинарную звезду — один трюк, и даже дети просят добавку
Маска из Турции творит чудеса с кожей — и готовится за 2 минуты
Боже, это шизофрения? Дима Билан рассказал о самом страшном моменте в шоу Точь-в-точь
Секреты метаболизма: почему дефицита калорий недостаточно для похудения
Белок — ключ к здоровью: топ-9 вкусных продуктов для вашего организма
У точки возврата? Западные компании уточняют условия размещения рекламы на телеканалах России
Спортивные вещи могут выглядеть дорого — просто попробуйте эти сочетания
Безопаснее и дешевле: как теперь возводят частные дома
Лучшие цветущие почвопокровные растения: 5 видов для яркого оформления вашего сада

Шашлык был вкусный, но дорогой: за что вас могут оштрафовать на берегу озера

1:40
Авто

Романтика — подъехать на машине к озеру, открыть багажник, достать плед и любоваться закатом. А теперь реальность — административка и штраф до 4 тысяч рублей. И всё из-за одной тонкости: ты заехал в водоохранную зону.

Девушка в автомобиле
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в автомобиле

Водоохранная зона — не просто формальность

Это не прихоть и не запрет ради запрета. Водоохранные полосы создаются, чтобы реки, озёра и другие водоёмы не превращались в грязевые ванны из масла, бензина и автомобильной химии. Причём вред может нанести даже стоящая на пляже машина — особенно если песок впитывает всё как губка.

Ширина такой зоны зависит от типа водоёма:

  • до 10 км — 50 метров от берега,

  • до 50 км — 100 метров,

  • свыше 50 км — 200 метров,

  • у морей — все 500 метров.

Табличка у дороги — не декор

Начало зоны обозначают специальными знаками. Их часто не замечают или игнорируют, особенно летом, когда хочется просто остановиться поближе к воде. Но именно эта ошибка превращается в штраф: для физических лиц — от 3 до 4 тысяч рублей.

Есть законный способ подъехать к воде

Подъезд к берегу возможен, но только при двух условиях:

  • дорога с твёрдым покрытием;

  • оборудованная парковка.

Только в этом случае можно двигаться и оставлять авто вблизи воды. Пляжи, грунтовки и "стихийные тропинки" не считаются. Любое съезжание с дороги — формальное нарушение, которое может обернуться протоколом.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Еда и рецепты
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды Аудио 
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Садоводство, цветоводство
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит Аудио 
Секреты красоты, которые мы забыли, а зря — бабушки пользовались ими ежедневно
Красота и стиль
Секреты красоты, которые мы забыли, а зря — бабушки пользовались ими ежедневно
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова Весенне-летнее наступление ВС РФ началось: армия Украины на краю пропасти Дмитрий Плотников
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Как обычная сода заменяет удобрения и спасает от грибка
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь
Последние материалы
Лучшие цветущие почвопокровные растения: 5 видов для яркого оформления вашего сада
Магний — ключ к здоровью или очередной маркетинговый ход?
Землетрясение в Азии: Онищенко раскрыл главные риски для путешественников
Патчи больше не нужны: 4 домашних рецепта против отеков
5 приборов, которые следует регулярно чистить, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию
Серебряный призер Олимпийских игр мечтает комментировать Олимпиаду 2026 — мечта Александра Энберта
Евроремонт снова в тренде: какие приёмы из 90-х дизайнеры спасли от забвения
Смотрит телевизор, кусается от любви и метит подушку: вся правда о домашних сурикатах
Подвеска не прощает резких решений: как не угробить её на искусственной неровности
Популярная приправа против мух: секрет, о котором молчат все хозяйки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.