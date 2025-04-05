Популярная приправа против мух: секрет, о котором молчат все хозяйки

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Мало кто знает, но базилик — это не только популярная приправа для итальянской кухни, но и эффективное средство для отпугивания мух. Его аромат, приятный для человека, становится невыносимым для насекомых, благодаря чему базилик можно использовать как натуральный репеллент.

Фото: Flickr by Jon Eben Field, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горшок с ростками базилика на подоконнике

Травы, в том числе базилик, обладают удивительными свойствами. Они не только обогащают вкус блюд, но и наполняют кухню приятным ароматом, а также могут служить природным средством для борьбы с вредителями.

Базилик содержит эфирные масла, такие как эвгенол, линалоол и эстрагол, которые обладают репеллентными свойствами. Эти вещества создают запах, отпугивающий мух и комаров, делая базилик незаменимым помощником на кухне.

Кроме того, базилик обладает рядом полезных свойств. Он помогает контролировать уровень сахара в крови, улучшает состояние при метаболическом синдроме и поддерживает здоровье полости рта, уменьшая бактериальный налет.

Вырастить базилик дома довольно просто, утверждает бразильское издание Minhavida. Для этого подойдут кашпо или горшки. Семена можно высадить сразу в грунт или сначала вырастить рассаду, а затем пересадить её в горшок. Листья базилика можно собирать через 60-90 дней после посадки, когда растение достаточно разовьется.

Базилик предпочитает теплые и солнечные условия. Он плохо переносит низкие температуры и сильные ветры, поэтому его лучше выращивать в защищенном от ветра и затененном месте. Растение нуждается в хорошем освещении и прямых солнечных лучах, чтобы полноценно развиваться и радовать вас своим ароматом и полезными свойствами.

Уточнения

Базили́к (лат. Ócimum) — род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).



