Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты ухода, которые помогут отрастить шикарные ресницы и брови без салона
Критическая ошибка пенсионной системы? Кто рискует остаться без пенсии с 2026 года
Что скрывают глубины? Геологи открывают тайны погружающихся подземных слоёв в США
Лоза объяснил, почему ему приходится носить два телефона — айфон и андроид
Грозна, горда и молниеносна: эта птица из саванны убьёт змею быстрее, чем вы моргнёте
8 нарушений кошачьего протокола, которые питомец простит только если действительно вас любит
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Русский борщ на косточке: аромат, который выгонит соседей из дома — к вам на обед
Осторожно, развод на колесах: 7 схем, которые проворачивают в шиномонтаже

Популярная приправа против мух: секрет, о котором молчат все хозяйки

1:51
Еда

Мало кто знает, но базилик — это не только популярная приправа для итальянской кухни, но и эффективное средство для отпугивания мух. Его аромат, приятный для человека, становится невыносимым для насекомых, благодаря чему базилик можно использовать как натуральный репеллент.

Горшок с ростками базилика на подоконнике
Фото: Flickr by Jon Eben Field, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горшок с ростками базилика на подоконнике

Травы, в том числе базилик, обладают удивительными свойствами. Они не только обогащают вкус блюд, но и наполняют кухню приятным ароматом, а также могут служить природным средством для борьбы с вредителями.

Базилик содержит эфирные масла, такие как эвгенол, линалоол и эстрагол, которые обладают репеллентными свойствами. Эти вещества создают запах, отпугивающий мух и комаров, делая базилик незаменимым помощником на кухне.

Кроме того, базилик обладает рядом полезных свойств. Он помогает контролировать уровень сахара в крови, улучшает состояние при метаболическом синдроме и поддерживает здоровье полости рта, уменьшая бактериальный налет.

Вырастить базилик дома довольно просто, утверждает бразильское издание Minhavida. Для этого подойдут кашпо или горшки. Семена можно высадить сразу в грунт или сначала вырастить рассаду, а затем пересадить её в горшок. Листья базилика можно собирать через 60-90 дней после посадки, когда растение достаточно разовьется.

Базилик предпочитает теплые и солнечные условия. Он плохо переносит низкие температуры и сильные ветры, поэтому его лучше выращивать в защищенном от ветра и затененном месте. Растение нуждается в хорошем освещении и прямых солнечных лучах, чтобы полноценно развиваться и радовать вас своим ароматом и полезными свойствами.

Уточнения

Базили́к (лат. Ócimum) — род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется
Авто
Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется Аудио 
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Еда и рецепты
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды Аудио 
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Красота и стиль
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова Весенне-летнее наступление ВС РФ началось: армия Украины на краю пропасти Дмитрий Плотников
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Как обычная сода заменяет удобрения и спасает от грибка
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь
Последние материалы
8 нарушений кошачьего протокола, которые питомец простит только если действительно вас любит
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Русский борщ на косточке: аромат, который выгонит соседей из дома — к вам на обед
Осторожно, развод на колесах: 7 схем, которые проворачивают в шиномонтаже
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Как эффективно избавиться от сорняков в трещинах на дорожке
Криштиану Роналду может вернуться в Европу: шансы Интера становятся всё выше
Елена Борщёва рассказала, как её травили в детстве из-за внешности
Эти животные не взрослеют никогда — и именно это сделало их почти бессмертными
Голубые зоны планеты: что едят живущие там люди, чтобы жить до 100 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.