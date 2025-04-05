Боже, это шизофрения? Дима Билан рассказал о самом страшном моменте в шоу Точь-в-точь

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дима Билан рассказал о забавном случае, который произошёл с ним однажды в шоу "Точь-в-точь". Тогда Билан снимался в нём в качестве участника. Ему предстояло перевоплотиться в легендарного оперного певца Лучано Паваротти. Задача была непростой, учитывая, что у Билана совершенно другой тип внешности начиная от комплекции и заканчивая волосами. Слова Билана приводит Vokrug.tv.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дима Билан

"Для того образа мне клеили залысину с жидкими волосёнками, пристраивали большой живот и вообще — превращали в натурального Лучано. Грим очень долго накладывали, и я заснул", — рассказал Дима.

Он заснул, уже будучи в образе, а когда проснулся, испытал настоящее потрясение, посмотрев на своё отражение в зеркале. Пока его сознание не до конца вернулось в реальный момент, он не мог понять, что с ним произошло.

"А я ещё не успел толком проснуться! В голове мелькнуло: "Боже, это шизофрения?" То дикое оцепенение длилось несколько секунд, больше десятка, наверно. И лишь потом медленно отпустило. Ух! До сих пор при воспоминании дурно становится. Настоящий кошмар", — признался он.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018).



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