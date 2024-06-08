Обман на каждом углу: как продавцы скрывают настоящий пробег машины

Как понять, что пробег скручен: 3 явных признака – не игнорируйте их

0:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Некоторые автолюбители решают изменить показания одометра.

Фото: Wikipedia by Александр Спиридонов is licensed under CC BY 3.0

Они делают это для того, чтобы продать машину по более высокой цене. Покупатель, поверивший в небольшой пробег автомобиля, вероятнее всего, переплатит.

Как же не стать жертвой недобросовестного продавца? Ответ прост: нужно выявить признаки скрученного пробега.

Изношенное рулевое колесо

Если обивка руля сильно изношена или повреждена, это серьёзный повод задуматься. При небольшом пробеге покрытие не могло бы настолько износиться.

Изношенные накладки на педалях

Сильный износ накладок на педалях также указывает на длительную эксплуатацию автомобиля.

Заменённые детали под капотом

Если заметны следы замены периферийных деталей, это свидетельствует о значительном пробеге машины. В такой ситуации указанный небольшой пробег должен вызвать у покупателя подозрения.