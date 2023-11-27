Пластик, подвергнутый воздействию солнечных лучей и химии, теряет свой первоначальный вид из-за выцветания и налета. Механические повреждения, такие как царапины, также могут оставить следы.
Однако существует хитрый метод восстановления, применяемый опытными перекупами.
Они используют газовую горелку для нагрева пластика, придавая ему глянцевый вид, а также для устранения мелких царапин. Важно правильно выполнять процедуру, поддерживая безопасное расстояние и избегая перегрева, сообщает "АвтоВзгляд".
Такой метод не подходит для всех видов пластика, и его следует тестировать на ненужных деталях. Не рекомендуется применять на машинах, чтобы избежать повреждения кузова. Перед использованием следует ознакомиться с техникой безопасности.
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