Юрист Ситдикова рассказала, как определить перекупщика на вторичном авторынке

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Перекупщики автомобилей часто обходят официальную регистрацию продаж, не вносят данные о сделке в договор купли-продажи и не регистрируют изменения в транспортных документах, сообщила юрист Виктория Ситдикова в интервью NEWS.ru.

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Она подчеркнула, что часто на рынке автомобилей предлагаются не те транспортные средства, которые принадлежат официальным владельцам по данным ПТС и СТС, а машины, находящиеся в собственности перекупщиков.

Практика такова, что перекупщик, приобретая автомобиль по более низкой цене, представляется как официальный владелец и перепродает машину по более высокой стоимости. При этом он избегает оформления документов, не регистрирует сделку и не вписывает свои данные в ПТС и СТС. Это создает более привлекательные условия для потенциальных покупателей, например, предоставляя информацию о том, что автомобиль имел всего одного предыдущего владельца.

Совет юриста Ситдиковой заключается в том, чтобы перед покупкой автомобиля у частного лица требовать предоставление паспорта официального владельца и внимательно проверять данные в документах. Это поможет удостовериться, что автомобиль приобретается у первоначального законного собственника и избежать возможных проблем, связанных с неофициальными сделками и отсутствием регистрации изменений в транспортных документах.