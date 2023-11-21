Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Рузанов перечислил шесть ошибок россиян при эксплуатации авто
Ученые из Германии объяснили, к чему приводит злоупотребление сахаром
К 10-летию Евромайдана ему дали оценку в Кремле
ГИБДД устроит "облаву" на каршеринг и такси
Валерий Кипелов извинился перед поклонниками из Ульяновска за долгое отсутствие
Рэп-звезда Карди Би предупредила о крысином апокалипсисе в Нью-Йорке
ГИБДД проверит водителей каршеринга с 22 ноября
МИД России: ВСУ ежедневно наносят 200-300 ударов по гражданским объектам на территории РФ
В Калининграде неизвестные избили битами адвоката Антона Зарицкого

Юрист Ситдикова рассказала, как определить перекупщика на вторичном авторынке

1:29
Авто

Перекупщики автомобилей часто обходят официальную регистрацию продаж, не вносят данные о сделке в договор купли-продажи и не регистрируют изменения в транспортных документах, сообщила юрист Виктория Ситдикова в интервью NEWS.ru.

Юрист Ситдикова рассказала, как определить перекупщика на вторичном авторынке
Фото: Openverse by mynameisharsha is licensed under CC BY-SA 2.0

Она подчеркнула, что часто на рынке автомобилей предлагаются не те транспортные средства, которые принадлежат официальным владельцам по данным ПТС и СТС, а машины, находящиеся в собственности перекупщиков.

Практика такова, что перекупщик, приобретая автомобиль по более низкой цене, представляется как официальный владелец и перепродает машину по более высокой стоимости. При этом он избегает оформления документов, не регистрирует сделку и не вписывает свои данные в ПТС и СТС. Это создает более привлекательные условия для потенциальных покупателей, например, предоставляя информацию о том, что автомобиль имел всего одного предыдущего владельца.

Совет юриста Ситдиковой заключается в том, чтобы перед покупкой автомобиля у частного лица требовать предоставление паспорта официального владельца и внимательно проверять данные в документах. Это поможет удостовериться, что автомобиль приобретается у первоначального законного собственника и избежать возможных проблем, связанных с неофициальными сделками и отсутствием регистрации изменений в транспортных документах.

Как определить ПЕРЕКУПА по объявлению? Вас обманут перекупы, если...
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Ургант, Райкин и Миронов попросили выпустить из СИЗО режиссёра Беркович

Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.

Ургант, Райкин и Миронов попросили омбудсмена Москалькову вмешаться в дело Беркович
Военкор Сладков: события на левом берегу Днепра развиваются по "вьетнамскому варианту"
"Это вьетнамский вариант": военкор Сладков оценил происходящее на левом берегу Днепра
Алла Пугачёва: изменения после переезда
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
На выборах в Аргентине победил проект "антиМальвины" Любовь Степушова Заморозка или капитуляция: западные стратеги выбирают судьбу Украины Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Захар Прилепин о SHAMAN и эстраде: "Мне не надо, народу надо"
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Последние материалы
В Петербурге 16-летний школьник выстрелил в учительницу музыки
Следственный комитет раскрыл подробности гибели троих астраханцев от отравления
Эксперты Autonews выяснили, что "Москвич 6" не уступает Skoda Octavia
Зеленский исключил "ничью" в конфликте с Россией
Ищенко: Киеву всё равно под какие обещания выпрашивать деньги у Запада
Эксперты назвали причину, по которой китайский автомобиль могут не поставить на учет
Figaro: санкции Запада не ослабили Россию, которая проявила серьёзную стойкость
"Это — победа, российская победа": хит Кати Лель "Мой мармеладный" ворвался в топ мирового чарта
Шеф Пентагона Остин: у США нет оружия, которое станет волшебной палочкой для ВСУ
Введённые против российского проекта "Арктик СПГ-2" санкции не достигнут своей цели
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников