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Стремительный рост доли импортных автомобилей на российском рынке

2:22
Авто

Доля импортных автомобилей на российском рынке увеличилась в два раза, в то время как доля иномарок, собираемых в России, резко сократилась. По данным агентства "Автостат", в июне на долю импортных автомобилей из-за рубежа пришлось более половины отечественного рынка, достигнув 53%. Это значительно больше, чем в прошлом году, когда их доля составляла всего 26%. По официальным данным, в июне 38% проданных в стране автомобилей были импортными, и все они поступили из Китая. Только 15% продаж пришлось на параллельный импорт, в котором производитель не участвует.

Стремительный рост доли импортных автомобилей на российском рынке
Фото: https:// performancedrive .com.au/gwm-confirms-july-launch-for-haval-h6-gt-suv-in-australia-1519/

В июне 2022 года официально ввезенные иномарки занимали лишь 16% рынка в России. Это означает, что всего за год их доля выросла более чем в два раза. Напротив, "серый" импорт за тот же период вырос всего на пять процентов, подсчитали аналитики "Автостата".

Наряду с ростом доли импортных иномарок наблюдается и увеличение доли отечественных автомобилей, хотя и не столь значительное. Доля автомобилей российского производства на рынке выросла с 25% в июне 2022 года до 32% в июне 2023 года. При этом доля иномарок отечественной сборки значительно снизилась и теперь составляет всего 15% рынка против прежних 49%.

В июне в России было продано 87 357 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 133% больше, чем в прошлом году, когда рынок еще не оправился от весеннего шока. Лидером продаж стала марка Lada — 27 839 единиц (рост на 272%). Первую строчку в рейтинге моделей занимает Lada Granta — 16 757 проданных экземпляров.

На прошлой неделе дилеры сообщили, что их запасы официальных автомобилей BMW, Jaguar Land Rover, Cadillac, а также Chevrolet и Volvo практически исчерпаны. Ввезенные до кризиса автомобили уже распроданы, осталось лишь несколько экземпляров в ограниченном количестве.

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Автомобильный рынок России стремится к отметке в 800–900 тысяч машин за год | Новости с колёс №2530
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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