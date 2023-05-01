Новые модели и комплектации Ford Bronco будут появляться на протяжении многих лет

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Модельный ряд внедорожника Bronco от Ford, выполненного в ретро-стиле, недавно расширился за счет добавления новых уровней отделки, таких как Everglades, Heritage Edition и Raptor. Каждый из этих вариантов придает автомобилю свою уникальную изюминку, и "Голубой овал" планирует и дальше расширять модельный ряд.

Джим Баумбик, вице-президент Ford по разработке продукции и качеству, отметил на Глобальном автомобильном саммите Bank of America 2023, что "производные модели — это возможность, когда у вас есть такой выигрышный продукт, как Bronco, выйти на новые и разные пространства разных клиентов".

Баумбик упомянул о новых моделях и добавил, что это "только начало" запланированного расширения, в котором Ford "никогда не собирается отпускать ногу с педали газа". Muscle Cars & Trucks сообщил о заявлении Баумбика.

Баумбик не стал вдаваться в подробности о том, что Ford планирует выпустить дальше для внедорожника. Однако мы можем предположить, что Ford продолжит внедрять инновации и расширять модельный ряд Bronco.

Вариант с двигателем V8 маловероятен из-за норм выбросов, хотя его заклятый конкурент, Jeep Wrangler, предлагает такой двигатель. Raptor в топовой комплектации оснащается только 3,5-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом.

Генеральный директор Ford Джим Хакетт подтвердил, что бензиново-электрический вариант Bronco будет выпущен в мае 2019 года.

С тех пор слухи о гибридном Bronco не утихают. В руководство пользователя модели 2021 года были включены инструкции по электрифицированной трансмиссии, а анонимные источники раскрыли информацию о 450-сильной системе, включающей 3,0-литровый двигатель EcoBoost V6 с двойным турбонаддувом и 47-сильный электромотор.

Гибридный Bronco мог бы также конкурировать с подключаемым гибридом Wrangler 4xe.

Помимо дополнительных вариантов трансмиссии, конструкторские и дизайнерские команды Ford провели мозговой штурм по поводу того, какие еще варианты можно представить.

По непроверенным данным, предполагается модель под брендом Shelby и вариант под названием Oates, который может позаимствовать оборудование у Bronco Desert Runner.

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