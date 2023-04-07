BAIC объявляет цены на три модели российского производства

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Китайский автопроизводитель BAIC объявил цены на три свои новые модели для России, которые включают седан, кроссовер и внедорожник. Компания представила эти модели 6 апреля 2023 года во время открытия своего первого российского дилерского центра. Седан U5 Plus и кроссовер X35 уже производятся на заводе "Автотор" в Калининграде, а прочный внедорожник BJ40 также будет продаваться на российском рынке. Ожидается, что все три модели поступят в продажу в ближайшее время, и рублевые цены на каждый автомобиль уже подтверждены.

Седан BAIC U5 Plus

Седан BAIC U5 Plus, конкурирующий с Hyundai Elantra, будет стоить от 1 699 000 до 1 889 000 рублей. Он оснащается 1,5-литровым двигателем с естественным всасыванием мощностью 113 лошадиных сил (142 Нм крутящего момента), работающим в паре с механической или CVT коробкой передач.

Базовая модель оснащается светодиодными фарами (в то время как фары остаются галогенными), 16-дюймовыми колесами, 7-дюймовой панелью приборов, многофункциональным рулевым колесом, 7-дюймовым экраном на приборной панели, а также боковыми зеркалами с электроприводом и подогревом.

Кроссовер BAIC X35

BAIC X35, который является конкурентом популярного Hyundai Creta, будет иметь предлагаемую цену от 1 698 900 до 2 139 900 рублей. X35 поставляется с двумя вариантами двигателей: 1,5-литровым двигателем с естественным всасыванием мощностью 116 лошадиных сил (148 Нм крутящего момента) и 150-сильным (210 Нм крутящего момента) 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом.

Первый поставляется только с механической коробкой передач, а второй — в паре с CVT. Модель Fashion X35 поставляется с полностью светодиодными фарами с функцией Follow me home и датчиком света. Размер колес по умолчанию составляет 16 дюймов, а салон имеет тканевую обивку, в то время как экокожа доступна в более дорогих версиях.

ВНЕДОРОЖНИК BAIC BJ40

Наконец, BJ40 Plus SUV будет самой дорогой моделью с ценником 3 759 900 рублей. Он оснащается 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 225 лошадиных сил (380 Нм крутящего момента) и работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Внедорожник оснащен системой полного привода 4WD и будет продаваться в комплектации Flagship, которая включает полностью светодиодные фары, 17-дюймовые колеса All-Terrain, хромированный внешний декор, съемную пластиковую крышу и 12,3-дюймовую виртуальную панель приборов. Другие особенности включают кнопочный запуск двигателя, круиз-контроль и полноразмерное запасное колесо.

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